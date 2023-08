Warum das Mitbringen von Pflanzen aus Drittländern gefährlich sein kann

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Die Verwaltung für technische Dienste der Landwirtschaft (ASTA) warnt Urlauber in einem am Montag veröffentlichten Presseschreiben ausdrücklich davor, Pflanzen aus einem Drittstaat in die EU mitzubringen. Als Grund nennt die Behörde die Gefahren, die für die Umwelt sowie den Agrarsektor entstehen können, wenn fremde Schädlinge oder Pflanzenkrankheiten eingeschleppt und innerhalb der EU verbreitet werden.

Bakterien oder Fliegen können schweren Schaden anrichten

„Während gesunde Pflanzen für gesunde Lebensmittel und eine nachhaltige Zukunft stehen, können durch Schädlinge verursachte Pflanzenkrankheiten die Lebensmittelsicherheit, die Wirtschaft und die Umwelt beeinträchtigen“, warnt die ASTA in ihrem Presseschreiben.

Als Beispiel nennt die Behörde die Gefahr, dass exotische Früchte, die Reisende mitbringen, von der Orientalischen Fruchtfliege befallen sein könnten. Diese könnte in Luxemburg zu erheblichen Schäden in den hiesigen Pflaumen- oder Kirschplantagen führen. Auch Bakterien könnten von Urlaubern eingeschleppt werden. In Südeuropa habe das Bakterium Xylella fastidiosa beispielsweise zum Absterben von Millionen Olivenbäumen geführt, so die ASTA.

Die Warnung gilt indes nicht nur für den Kauf von Pflanzen, sondern auch für den Import von Obst, Gemüse, Samen und Wurzeln.

Als Schutzmaßnahme konfiszieren Zollbeamte an den Grenzen der EU, beispielsweise an Flughäfen, im Prinzip alle Pflanzen, die Reisende im Gepäck mit sich tragen. Ausnahmen gelten lediglich für Pflanzen, für die ein Zertifikat aus dem Herkunftsland vorliegt, das bescheinigt, dass diese frei von Schadstoffen sind.

Nicht die erste Warnung in der aktuellen Urlaubszeit

Die am Montag veröffentlichte Meldung ist indes nicht die erste Warnung dieser Art in der aktuellen Urlaubszeit. In der vergangenen Woche warnte die Veterinär- und Lebensmittelverwaltung ALVA davor, Tiere aus dem Auslandsurlaub mit nach Luxemburg zu bringen. Damit soll vermieden werden, dass gefährliche Krankheiten wie die Tollwut eingeschleppt werden.