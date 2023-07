Trend bei tödlichen Überdosierungen sinkt

Die Verfügbarkeit illegaler Drogen ist in Europa weiterhin problematisch, dennoch scheinen die auf nationaler Ebene eingeführten Aktionspläne zu greifen: Noch im Jahr 2000 verstarben im Großherzogtum 26 Menschen an einer Überdosierung illegaler Drogen. Im Jahr 2021 hingegen sank die Zahl auf fünf Todesfälle. Damit liegt Luxemburg weiter unter dem Durchschnitt in Europa, wo im Schnitt 18,3 Personen pro Million Einwohner den tödlichen Folgen einer Überdosis zum Opfer fallen.

Auch sinkt die Zahl der drogenabhängigen Personen, die durch Injektion konsumieren. Die Zahl der Menschen mit einem Hochrisikokonsum, also jenem, der körperliche und seelische Schäden anrichtet, wird in Luxemburg auf 2.160 geschätzt.

Opioide weiterhin vorherrschend

Der Konsum von Opioiden, also synthetisch hergestellten Substanzen, die eine morphinähnliche Wirkung haben, ist zwar weiterhin prävalent, jedoch beobachtet man seit mehreren Jahren ein Abwärtstrend. In den überwachten Räumen bleibt Heroin die am meist konsumierte Droge. Die Konsumption von Kokain und kokainhaltige Mischungen auf der anderen Seite steigen jedoch weiter an.

Das Angebot von Räumen für überwachten Drogenkonsum zeigt Erfolge: mittlerweile nutzen zwischen 50 und 61 Prozent der Drogenkonsumenten die verschiedenen Strukturen. 64,7 Prozent der sich in Behandlung befindenden Personen konsumieren inhalativ, was dem Risiko einer Überdosis sowie der Übertragung bestimmter Infektionskrankheiten vorbeugt.

Anstieg der beschlagnahmten Mengen an Cannabis und Kokain

74,1 Prozent machte Cannabis bei der Sicherstellung illegaler Drogen in Luxemburg aus. Im Jahr 2020 waren es noch 67 Prozent. 2019 wurde ein neuer Höchstwert erreicht: 371 Kilogramm Cannabis wurden bei insgesamt 1.315 Beschlagnahmungen sichergestellt. Weniger offensichtlich sind die aktuellen Entwicklungen von Kokain und Heroin auf dem Markt.