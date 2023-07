Mit Flipflops im Auge des Sturms

Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um eine Nahtoderfahrung in Flipflops.

Die Bedeutung von adäquatem Schuhwerk und die Relevanz von Unwetterwarnungen wurde mir durch eine unliebsame Erfahrung vor zwei Wochen bewusst. Mein allsonntäglicher Besuch bei meinen Eltern stand an. Der werte Herr Vater verbrachte den Nachmittag mehr oder weniger wach, vor der neunten Etappe der Tour de France dösend, auf dem Sofa, während meine Mutter irgendwo gespannt ihren neusten Schmöker verschlang. Alle Überredungsversuche blieben erfolglos, weswegen ich mich mutterseelenallein auf einen klassischen Sonntagsspaziergang begab.

Die „Alerte Rouge“ hatte ich gepflegt ignoriert und musste die Konsequenzen davon tragen.

Ich machte mich auf den Weg in Richtung Wald und als ich zwischen Strohballen und Weizenfeldern spazierte, wagte ich einen Blick in den Himmel und dann recht schnell auf meine Wetterapp. Das Grau in Grau des Himmels beunruhigte mich kurz, schien jedoch vorbeizuziehen, weswegen ich meine Exkursion fortsetzte.

Just in jenem Moment, als ich mit meinen Flipflops den letzten Anstieg in Angriff nehmen wollte, fielen dicke Regentropfen durch die Baumkronen. Ich gurkte mehr in meinem unpassenden Schuhwerk, als dass ich ging, und schaffte es mit Ach und Krach bis zu einem kleinen Verschlag auf dem Hügel.

Meine Mutter, wahrscheinlich in ihrem Lesefluss vom Gewitter gestört, erkundigte sich nach meinem Befinden und ließ sich nicht davon abbringen, mich abzuholen. Drei Minuten später ging zwischen Osweiler und Rosport die Welt unter. Der Wind wirbelte alles, was nicht niet- und nagelfest war, durch die Luft, Strohballen rollten über den Feldweg und die Regenfront ließ nicht erkennen, was drei Meter weiter passierte.

Die „Alerte Rouge“ hatte ich gepflegt ignoriert und musste die Konsequenzen davon tragen - meine Mutter bedauerlicherweise auch. Nur mein Vater verschlief friedlich die Arrivée auf dem Puy de Dôme und das Unwetter.