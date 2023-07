Freie Fahrt im Sommer

Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um die Wahl des schnellsten Verkehrsmittels.

Eigentlich sollte ich den öffentlichen Transport für den Weg zur Arbeit nehmen. Viele gute Gründe sprechen dafür. Die Bahn fährt elektrisch und stößt kein CO₂ aus. Wenn jeder Bahn fahren würde, gäbe es keinen Stau. Und: Bahnfahren schont den Geldbeutel.

Doch Bus und Bahn fahren nicht an jeden Ort. Manchmal fahren sie gar nicht. Schlimm wird es, wenn der Zug ausfällt oder sich verspätet und ich deswegen einen Termin verpasse. Mindestens genauso schlimm ist der Zugausfall nach Feierabend.

So hat es sich eingependelt, dass ich lieber mit dem Auto zur Arbeit fahre. Auf die Vorteile des öffentlichen Transports verzichte ich und nehme die Nachteile des motorisierten Individualverkehrs in Kauf. Das sind: Stau, Parkplatznot, hohe Benzinkosten. Im Sommer, während der Schulferien, ist die Hektik weniger groß. Dann werde ich Bus und Bahn nehmen, rede ich mir ein.

Doch wenn ich im Zug sitze, bereue ich es meistens. Das Stop-and-Go nervt im Auto, im Zug ist es die Regel. Vor jedem Halt erklingt ein Signal mit einer Durchsage, in welcher Fahrtrichtung sich der Ausgang befindet. Spoiler: er befindet sich immer rechts der Fahrtrichtung.

Der Sommer ist die beste Jahreszeit, dieser Dauerschleife zu entkommen. Leerer werden die Straßen nur während eines Lockdowns. Wäre da nicht das Gewissen, ich würde jeden Tag das Auto nehmen. Doch ich habe einen neuen Entschluss gefasst.

Ich wende mich dem weniger motorisierten Individualverkehr zu und lade das E-Bike auf. Laut Routenplaner brauche ich für die 20 Kilometer zur Arbeit in etwa so lange wie mit dem Zug. Dies ganz ohne Stop-and-Go. Vielleicht, wenn ich fest in die Pedale trete, kann ich den Zug sogar überholen.

