Im digitalen Zeitalter klappt es mit der Bankkarte nicht immer

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Und dann stehe ich da, wie bestellt und nicht abgeholt. Genervt und pitschnass vom vielen Regen krame ich in meiner Brieftasche sowie in allen Hosen- und Jackentaschen nach Kleingeld – doch vergebens. „Na toll! Und was mache ich jetzt?“, schießt es mir durch den Kopf und blicke ein weiteres Mal zum Parkscheinautomaten, um sicherzugehen, dass ich mich auch wirklich nicht verlesen habe.

„Cash only“ steht dort ganz groß. Für jemanden, der gerade seinen letzten Groschen auf der Schueberfouer ausgegeben hat, eine eher ungünstige Situation. Und vor allem frage ich mich auch gleich, ob man auf diese Information nicht bereits bei der Einfahrt zum Parkplatz an der Schranke hätte aufmerksam machen können.

Überhaupt schreiben wir das Jahr 2023, sollten da nicht alle Parkscheinautomaten die EC- oder Visa-Karte akzeptieren?

Überhaupt schreiben wir das Jahr 2023, sollten da nicht alle Parkscheinautomaten die EC- oder Visa-Karte akzeptieren? Verstehen Sie mich falsch, liebe Leserinnen und Leser, mir ist schon bewusst, dass längst nicht alle Parkautomaten „cashless“ funktionieren. Da aber seit der Pandemie vermehrt auf Barzahlung verzichtet und im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung generell immer mehr auf Kartenzahlung gesetzt wird, könnte man doch davon ausgehen, dass zumindest Parkscheinautomaten Bankkarten annehmen.

Doch zurück zu jenem verregnetem Fouer-Abend. Ich stehe also ratlos am Automaten, bis ich auf die Idee komme, an die Kabine des Parkwächters zu klopfen. Da dieser mir leider auch nicht weiterhelfen kann, mache ich mich also auf die Suche nach einem Bankautomaten.

Lesen Sie auch:

Die unendliche Reise durchs Parkhaus

Und wer meint, Luxemburg sei voll mit diesen Dingern, der irrt sich. Immerhin laufe ich dann noch mal rund einen Kilometer durch den sintflutartigen Regen, bis ich tröpfelnd am nächsten Bankautomaten ankomme. Und für die Zukunft schreibe ich mir hinter die Ohren, dass ich immer Kleingeld dabeihabe.