Erste Piraten-Bürgermeisterin in Luxemburg vereidigt

Am Mittwochvormittag haben sich erneut zehn neue Schöffenräte in der Rue Beaumont in Luxemburg-Stadt versammelt. Grund dafür war deren Vereidigung in Anwesenheit von Innenministerin Taina Bofferding (LSAP). Unter ihnen auch die neue Bürgermeisterin von Colmar-Berg, Mandy Arendt. Die 27-Jährige ist landesweit die erste Bürgermeisterin, die der Piratenpartei angehört.

1 / 30 Der ehemalige Schöffe Marc Ries wird in Betzdorf nun Bürgermeister. Foto: Anouk Antony

2 / 30 Sylvette Schmit-Weigel bleibt in Betzdorf Erste Schöffin. Foto: Anouk Antony

3 / 30 Marie-Claire Ruppert wird Zweite Schöffin in Betzdorf. Foto: Anouk Antony

4 / 30 Alles neu in Colmar-Berg: Mandy Arendt wird neue Bürgermeisterin. Foto: Anouk Antony

5 / 30 Daniel Dallo wird Erster Schöffe in Colmar-Berg. Foto: Anouk Antony

6 / 30 Jacqueline Majeres wird Zweite Schöffin in Colmar-Berg. Foto: Anouk Antony

7 / 30 Neue Bürgermeisterin in Garnich: Sonia Fischer-Fantini. Foto: Anouk Antony

8 / 30 Pia Godelet-Bissen wird Erste Schöffin in Garnich. Foto: Anouk Antony

9 / 30 Zweiter Schöffe in Garnich wird Lou Dondlinger. Foto: Anouk Antony

10 / 30 Bernard Ries (DP) wird neuer Bürgermeister in Junglinster. Foto: Anouk Antony

11 / 30 Raphaël Schmitz (CSV) wird Erster Schöffe in Junglinster. Foto: Anouk Antony

12 / 30 Gilles Baum bleibt Zweiter Schöffe in Junglinster. Foto: Anouk Antony

13 / 30 Bürgermeister Yves Kaiser bleibt in Kiischpelt das Gemeindeoberhaupt. Foto: Anouk Antony

14 / 30 Jos Fischbach wird Erster Schöffe in Kiischpelt. Foto: Anouk Antony

15 / 30 Zweiter Schöffe in Kiischpelt wird Serge Zenner. Foto: Anouk Antony

16 / 30 Thierry Schuman (CSV) darf sich freuen: Er bleibt Bürgermeister in Kopstal. Foto: Anouk Antony

17 / 30 Josy Popov (DP) bleibt Erster Schöffe in Kopstal. Foto: Anouk Antony

18 / 30 Raoul Weicker (CSV) bleibt Zweiter Schöffe in Kopstal. Foto: Anouk Antony

19 / 30 In Mertert bleibt Jérôme Laurent (LSAP) Bürgermeister. Foto: Anouk Antony

20 / 30 In Mertert wird Jos Schummer Erster Schöffe. Foto: Anouk Antony

21 / 30 Zweiter Schöffe in Mertert bleibt Lucien Berthold. Foto: Anouk Antony

22 / 30 Edouard Mertens bleibt in Ulflingen Bürgermeister. Foto: Anouk Antony

23 / 30 Guy Henckes bleibt Erster Schöffe in Ulflingen. Foto: Anouk Antony

24 / 30 Neu dabei: Carlo Schroeder wird Zweiter Schöffe in Ulflingen. Foto: Anouk Antony

25 / 30 In Walferdingen bleibt François Sauber (CSV) Bürgermeister. Foto: Anouk Antony

26 / 30 Jessie Thill (Déi Gréng) bleibt Erste Schöffin in Walferdingen. Foto: Anouk Antony

27 / 30 Alex Donnersbach (CSV) wird Zweiter Schöffe in Walferdingen. Foto: Anouk Antony

28 / 30 In Winseler bleibt Romain Schroeder Bürgermeister. Foto: Anouk Antony

29 / 30 Charles Pauly bleibt Erster Schöffe in Winseler. Foto: Anouk Antony

30 / 30 Zweiter Schöffe in Winseler bleibt Aly Stelmes. Foto: Anouk Antony





























































Neben Mandy Arendt wurden ebenso neun weitere Bürgermeister und 20 Schöffen aus den Gemeinden Betzdorf, Garnich, Junglinster, Kiischpelt, Kopstal, Mertert, Ulflingen, Walferdingen und Winseler vereidigt.