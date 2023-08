Eine Wandertour ins Grauen

Share this with email

Endlich angekommen! Meine Freude kennt keine Grenzen mehr, als ich nach mehreren Stunden Wanderung das Ziel sehe. Was passiert ist, fragen Sie sich nun sicherlich. Um das zu erklären, muss ich die Zeit einige Stunden zurückspulen. Es ist ein sommerlicher Samstagnachmittag. Ich breche mit meiner Freundin zu einer Wandertour auf. Frische Luft und Bewegung können schließlich nie schaden. Mit Bedacht haben wir uns bereits im Vorfeld für eine Route entschieden, die unsere Kriterien erfüllt. Die Strecke sei nicht zu lang und weise keine zu großen Höhenunterschiede auf. So steht es zumindest in der Beschreibung der Route.

Doch bereits kurz nach dem Start kommen erste Zweifel darüber auf, ob es die richtige Wahl war. Der erste Anstieg ist nämlich deutlich steiler und anspruchsvoller als gedacht. Und es geht die gesamte Strecke so weiter. Die Wanderung ist ein ständiges Auf und Ab, das über Felsen, Treppen und Baumwurzeln sowie durch Schlammpfützen führt. Eigentlich hatte ich mir eine gemütliche Wandertour erwartet. Doch von gemütlich kann keine Rede sein.

Man scheint an diesem Tag wirklich niemandem trauen zu können

Das zweite Problem: Die Strecke ist deutlich länger als die angegebene Länge. Meine Freundin und ich haben beide Fitness-Uhren, die alle Schritte aufzeichnen. Und sowohl wir beide als auch unsere beiden Uhren sind uns einig: Die Route hatte definitiv einige Kilometer mehr, als sie eigentlich hätte haben sollen. Die Beschreibung der Wanderstrecke war also falsch.

Doch es soll nicht die einzige Lüge an diesem Nachmittag bleiben. Denn auch die Wetter-App auf meinem Handy hat geflunkert. Anstatt des angekündigten Sonnenscheins beginnt es zu regnen. Man scheint an diesem Tag wirklich niemandem trauen zu können.

Damit wären wir dann wieder am Anfang des Gazettchens sowie am Ziel der Wanderung. Eines kann ich Ihnen an dieser Stelle versichern: Am kommenden Wochenende steht jedenfalls keine Wandertour dieser Art mehr auf dem Programm.