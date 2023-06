Ich bin ein in Allestunker. Ich glaube, das ist bei uns so eine Familientradition. Es gibt eigentlich immer etwas, das man in ein Getränk tauchen kann. Mein persönlicher Favorit - Achtung Schleichwerbung - ist der Schokolade gewordene Burger mit zwei „Petit Beurre“ und einer rund einen Zentimeter dicken Nutella-Schicht dazwischen. Ein „Genuss“, der mir schon über so manch schwere Stunde hinweggeholfen hat. Zum Glück setzt der ganze Zucker bei mir nicht an. Ansonsten würde ich heute wohl nicht mehr durch die Küchentür passen.

Ein weiterer kulinarischer Höhepunkt

Die Kunst besteht übrigens darin, den „Burger“ nur so lange einzutauchen, dass er beim Herausziehen nicht abbricht. Als Profi mit jahrelanger Erfahrung stehe ich Anfängern gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ein weiterer kulinarischer Höhepunkt: Ich tunke gerne meinen Nachtisch, entweder ein Stück Schokolade oder ein Eis am Stiel, in den Espresso. An und für sich ist das auch nicht viel anders, als wenn man im Restaurant oder auf der Terrasse einen „Café glacé“ bestellt.

Süßsauer am frühen Morgen. Nein danke.

Die Kultur des Tunkens ist bei uns übrigens generationenübergreifend. Getoppt werde ich mittlerweile von meinem Sohn. Der hebt die Kunst des Tunkens auf eine ganz neue Ebene. Er „zappt“, so nennen wir das Tunken bei uns, seinen Pfannkuchen in die Gemüsesuppe.

Es gibt Schlimmeres, werden Sie sagen. Ja, das kann ich anhand eines Beispiels direkt bestätigen. Wo sich bei mir die Nackenhaare aufstellen, ist, wenn er sein Frühstücksbrot, bevorzugt mit dem zuvor erwähnten Schokoladenaufstrich, genüsslich im Orangensaft versenkt, um den orange-braunen Mischmasch anschließend mit einem schlürfenden Geräusch aufzusaugen. Süßsauer am frühen Morgen. Nein danke. Aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten.

