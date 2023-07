Der Termin des Grauens

Share this with email

Für manche Menschen ist es Entspannung pur, für mich einfach nur eine Qual: Der Besuch beim Friseur. Einen richtigen Grund, warum mir vor diesem Termin so graut, gibt es dabei nicht. Ich habe weder in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht, noch hänge ich so an meinem Haar, dass ich niemanden heranlassen will.

Wobei eigentlich das Heranlassen genau das richtige Stichwort ist. Nicht an mein Haar, aber an mich selbst. Denn irgendwie hat so ein Friseurbesuch für mich auch etwas von einem Eingriff in die Intimsphäre. Zunächst muss man sich von jemandem, der einem eigentlich völlig fremd ist, an seinem Kopf herumfummeln lassen. Währenddessen sollte man sich, den gesellschaftlichen Gepflogenheiten entsprechend, dann auch noch am Smalltalk beteiligen. Beides sind Dinge, die mir eigentlich eher unangenehm sind. Daher habe ich auch richtigen Respekt vor Friseuren. Wie sie das den ganzen Tag durchstehen können, ist mir nämlich ein Rätsel.

Meist zögere ich den Termin ein paar Wochen hinaus.

Genau so ist es mir ein Rätsel, wie sich Menschen tagelang auf den Termin zum Haareschneiden freuen können, mehrere Stunden im Salon verbringen wollen oder gewollt sind, die Prozedur alle drei Wochen zu wiederholen.

Ich stelle mich meinem persönlichen Grauen lediglich zwei Mal pro Jahr – in schlechten Jahren kann es auch drei Mal sein. Meist zögere ich den Termin ein paar Wochen hinaus, bis es dann von jetzt auf gleich sein muss. Dann lasse ich die Haare so kurz schneiden, dass ich sie zum Sporttreiben gerade noch zusammenbinden kann. Manchmal hält der Pferdeschwanz in den ersten Wochen nach dem Friseurbesuch nicht richtig. Aber dann habe ich für mich eigentlich alles richtig gemacht. Denn dann bleibt bis zum nächsten Termin noch viel Zeit.

