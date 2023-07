Das Grauen zwischen Himmel und Erde

Share this with email

Es klirrte und der Stern war futsch. Doch die Scherben am Boden waren nicht das eigentliche Desaster. Vielmehr war es die Lache, die sich unter dem kaputten Parfumflakon ergossen hatte und für deren Beseitigung ich als studentische Duty-Free-Mitarbeiterin vor etlichen Jahren zuständig war. Ausgerechnet „Angel“ von Thierry Mugler, das mit Abstand schlimmste Parfum, das der Menschheit angetan wurde!

Die beiden saßen selig grinsend in einer glitschigen Gelpfütze.

Ja, ich weiß, dass ich damit viele Leserinnen brüskieren werde, immerhin zählt das Parfum in hiesigen Gefilden mittlerweile zu den Klassikern, aber ich finde den süßlichen Cocktail aus Pralinennoten mit Karamell, roten Früchten, Vanille und Bergamotte schlichtweg unerträglich. Ich fügte mich dennoch meinem Schicksal und hockte mich mit Küchenkrepp und Kehrblech bewaffnet in die geballte Duftwolke, die jedem ausgewachsenen Gorilla ordentlich die Sinne vernebelt hätte.

An diesen Moment wurde ich schlagartig erinnert, als meine Zwillinge in ihrem Lieblingsversteck, dem hintersten Winkel meines Kleiderschranks, saßen und es plötzlich sehr, sehr still war. Alarmiert – wie es alle Eltern im Fall unerwartet auftretender Geräuschlosigkeit wohl wären – schaute ich nach: Die beiden saßen selig grinsend in einer glitschigen Gelpfütze, die sie mit ihren putzigen Händchen genüsslich am Verteilen waren. Es war das „Terre d’Hermès“-Duschgel, passend zum gleichnamigen Parfum, das ihrer Entdeckungsfreude zum Opfer gefallen war.

Wen oder was ich zuerst panisch aus dem Kleiderschrank evakuiert habe, weiß ich nicht mehr. Die virile Herbe jedoch, die meine Geruchsnerven bei jedem Betreten des Schlafzimmers noch Tage später wie ein Schlag in der Magengrube traf, wird sich wohl für immer in den hintersten Winkel meines Oberstübchens hineingebrannt haben.

