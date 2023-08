Bestandener Klaustrophobie-Test

Share this with email

Der Aufzug fuhr hinunter, Stockwerk um Stockwerk. Plötzlich spürte ich einen Ruck, gefolgt von einem lang anhaltenden Ton. Nach kurzer Wartezeit ertönt eine automatische Durchsage. Ich steckte fest und war selbst der Auslöser gewesen. Dabei hatte ich lediglich meine Jacke gerade gerichtet. Diese Bewegung war offensichtlich brutal genug, um den Fahrstuhl außer Gefecht zu setzen.

So durfte ich unvorbereitet und damit unter idealen Bedingungen an einem Live-Experiment teilnehmen und herausfinden, wie ausgeprägt meine klaustrophobischen Neigungen sind. Offenbar nicht allzu stark, denn in der knappen Stunde, die ich ausharren musste, geriet ich nicht in Panik.

Ich geriet nicht in Panik.

Und das trotz der wenig hilfreichen Technik des in die Jahre gekommenen Fahrstuhls. Nach Drücken des Notfallknopfs passierte erst einmal nichts. Nach bangem Warten meldete sich aus einem winzigen Lautsprecher eine viel zu leise Stimme, die nur schwer verständlich war. Zudem sprach sie Französisch, denn ich befand mich in Paris. Kurzum: Ich verstand fast kein Wort.

Ich schien jedenfalls nicht die gewünschte Antwort auf die Frage zu geben, die mir wiederholt gestellt wurde. Zu meiner Überraschung wurde das Gespräch nach wenigen Minuten abrupt beendet. Es blieb bloß eine Telefonnummer, die jemand neben die Fahrstuhltür auf einen zur Hälfte abgerissenen Aufkleber gekritzelt hatte. Dort stieß ich auf einen hilfsbereiten Menschen, mit dem die Kommunikation klappte.

Als die Tür sich endlich öffnete, befand ich mich knapp unter dem ersten Stockwerk. Mein Retter bot mir an, sofort auszusteigen oder mich zu sich hochzufahren. Bei verschlossener Tür versteht sich. Ich lehnte dankend ab. Noch einmal wollte ich an diesem Tag nicht hinter verschlossenen Türen stehen.