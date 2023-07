"Alles op de Velo" lockt Tausende Radfahrer an

Die Strecke zwischen Mamer und Mersch gehörte am Sonntag wieder exklusiv den Radfahrern - eine Gelegenheit, von der zahlreiche Radbegeisterte profitierten. Das Event fand in dieser Form jedoch zum letzten Mal statt.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

„Alles op de Vëlo“ hieß es am Sonntag zwischen Mersch, Kopstal und Mamer. Zum 26. Mal organisierten der Mouvement Ecologique und ProVelo diesen Fahrradtag. Viele Radfahrer folgten dem Aufruf und ließen es sich nicht nehmen, die 18 Kilometer lange Strecke ein letztes Mal „autofrei“ genießen zu können.

1 / 14 Zum letzten Mal hieß es a Sonntag "Alles op de Velo" zwischen Mamer und Mersch. Foto: André Feller

2 / 14 Tausende Radfahrer nutzten die Gelegenheit... Foto: André Feller

3 / 14 ... um sicher von Mamer nach Mersch zu radeln. Foto: André Feller

4 / 14 Foto: André Feller

5 / 14 Foto: André Feller

6 / 14 Foto: André Feller

7 / 14 Zahlreiche Fahrradtypen waren bei dem Event vertreten. Foto: André Feller

8 / 14 Foto: André Feller

9 / 14 Foto: André Feller

10 / 14 Viele Radfahrer drückten ihr Bedauern darüber, dass es die wohl letzte Ausgabe war, aus. Foto: André Feller

11 / 14 Foto: André Feller

12 / 14 Große und kleine Radbegeisterte profitierten von der autofreien Strecke. Foto: André Feller

13 / 14 Foto: André Feller

14 / 14 Foto: André Feller





























Unterwegs waren Menschen jeder Altersklasse, wobei es keine Rolle spielte, ob man sich im Alltag sportlich betätigt oder nicht. Hauptsache, es wurde geradelt. Auch hinsichtlich des Fuhrparks konnte man jede Menge Fahrradtypen sehen: Ob mit Tandem, dem Lastenrad für den Kindertransport, dem Mountainbike oder dem leichteste Carbon-Rennrad, vertreten waren die unterschiedlichsten Exemplare. Genauso wenig fehlten gewöhnliche Eingangräder wie der letzte Schrei in Sachen E-Bike.

Die Ankündigung, dass es die letzte Auflage sein soll, missfiel vielen Teilnehmern, die sich schon seit langen Jahren an der Aktion beteiligen. Viele Radfahrer drückten im Gespräch mit dem LW ihre Enttäuschung über das Ende dieser "Success Story" aus. Vor allem war die autofreie Strecke einmal im Jahr bei Familien beliebt, die mit Kind und Kegel die Landschaft genossen. Viele Teilnehmer äußerten die Hoffnung auf eine Fortsetzung des Aktionstages auf dem CR 101, oder zumindest auf eine alternative Strecke.

1995 fand die erste Ausgabe von „Alles op de Vëlo“ zwischen Mamer und Mersch statt. Damals setzte sich der Mouvement Ecologique zum Ziel, das Fahrrad als Transportmittel zu fördern. Mit der auserwählten Strecke Mamer-Mersch wollte man jedem Radfahrer die Möglichkeit geben, an einem Tag im Jahr die landschaftlich reizvolle und autofreie Strecke mit dem Drahtesel in Sicherheit zu genießen. Zudem forderten die Veranstalter den Bau eines Radweges zwischen Mamer und Mersch ein.

Der Erfolg sei großartig gewesen, an manchen Jahren hätten bis zu 8.000 Menschen an der Veranstaltung teilgenommen, unabhängig von der Wetterlage. Jetzt, nach 25 erfolgreichen Ausgaben, wurde entschieden, dass mit der diesjährigen 26. Ausgabe Schluss sein soll. „Alles op de Vëlo“ ist eine „Success story“ und wie heißt es so schön: Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, schreibt der Mouvement Ecologique auf seiner Webseite.

Vor Ort meinte ein Ehrenamtlicher, nach 25 Jahren müssten sich die Nichtregierungsorganisationen nun anderen Projekten zuwenden. Vielmehr sei jetzt die Gemeinde gefragt, die Veranstaltung fortzusetzen.

Die Organisatoren wollen sich aber weiterhin für mehr Platz und mehr Sicherheit für Fahrradfahrer im Alltag einsetzen. Hinsichtlich der Strecke Mamer – Mersch hoffe man auf eine schnelle Fertigstellung der Radverbindung auf der gesamten Länge. Von der geplanten Strecke PC14 Eisch-Mamer mit Anschluss an die PC13 in Mamer und PC15 in Mersch ist derzeit, laut Mobilitätsministerium, ein fünf Kilometer langer Streckenabschitt zwischen Mamer und Olm fertiggestellt. Die Strecke solle Mamer über Capellen, Olm, Nospelt, Meispelt, Keispelt mit Mersch verbinden.