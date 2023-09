13 Park&Rides sollen in den kommenden Jahren öffnen

Sieben Parkhäuser sind bis 2028 betriebsbereit, sechs weitere befinden sich in der Planung.

Das Parkhaus in Rodange umfasst 1.570 Parkplätze und wurde im April 2023 eingeweiht. Foto: Guy Jallay

Landesweit existieren aktuell rund 17.000 P&R Parkplätze. Wenn Anfang Oktober das P&R in Cloche d'Or eingeweiht wird, werden es 19.000 sein. Ein Plus von fast von 50 Prozent im Vergleich zu 2018, als lediglich 13.000 Parkplätze vorhanden waren. Diese Zahlen nennt Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von Marc Goergen (Piraten).

Fast 8.000 neue Parkplätze in Aussicht

2024 sollen die Parkhäuser in Ulflingen, Steinfort und Colmar-Berg in Betrieb gehen. Insgesamt 474 weitere Parkplätze stehen somit zur Verfügung. 2025 folgt das P&R in Wecker, wo 126 Plätze zu den bestehenden hinzukommen.

Im deutschen Mesenich nahe Wasserbillig sollen 2028 zwei Parkhäuser öffnen, eins in Richtung Luxemburg, das andere in Richtung Trier. Dazu kommt ein Parkhaus beim Bahnhof von Wasserbillig. Zusammengenommen finden an der deutsch-luxemburgischen Grenze künftig 1.772 Autos Platz. Bislang sind es 200.

Im Oktober wird das P&R in Cloche d'Or eingeweiht, das sich neben dem Stade de Luxembourg befindet. Foto: Christophe Olinger

Insgesamt entstehen an 13 Standpunkten 7.959 neue Parkplätze. Allein auf das P&R in Höhenhof, nahe dem Flughafen Findel, entfallen 4.000 Stellplätze. Damit wird sich die Zahl der verfügbaren Stellplätze im Vergleich zu 2018 mehr als verdoppeln, wie Mobilitätsminister François Bausch betont.

Im Nationalen Mobilitätsplan (PNM 2035) sind außerdem auf lange Sicht noch sechs weitere P&R in Erpeldingen an der Sauer, Düdelingen und Bettemburg vorgesehen. Daneben sind Auffangparkhäuser östlich der Hauptstadt und an der Kreuzung von A4 und A13 bei Esch/Alzette geplant. Zusätzlich soll das P&R Bouillon an die Kreuzung der künftigen Boulevard de Merl und Boulevard de Cessange verlegt werden.