Spiel, Spaß und Lichtspektakel auf dem Glacis

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

(TJ) - Die Fouer hat am Mittwoch ihre Türen geöffnet und ging somit dieser Tage in ihr erstes Wochenende. Ist der Rummel tagsüber mit seinen Fahrgeschäften und Verpflegungsmöglichkeiten - besonders für die Kinder - schon einen Besuch wert, so entwickelt die Fouer bei Dunkelheit durch die zahlreichen Lichtspiele einen ganz besonderen Glanz. Unter den Tausenden Besuchern, die sich auch am Samstagabend auf dem Glacis zu einem Bummel eingefunden hatten, war auch LW-Mitarbeiter Claude Windeshausen, der mit seiner Kamera Farben, Licht und Bewegung für beeindruckende Fotos nutzte. Klicken Sie sich durch seine besten Schnappschüsse von einem bewegten Rundgang.

1 / 34 Foto: Claude Windeshausen

2 / 34 Foto: Claude Windeshausen

3 / 34 Foto: Claude Windeshausen

4 / 34 Foto: Claude Windeshausen

5 / 34 Foto: Claude Windeshausen

6 / 34 Foto: Claude Windeshausen

7 / 34 Foto: Claude Windeshausen

8 / 34 Foto: Claude Windeshausen

9 / 34 Foto: Claude Windeshausen

10 / 34 Foto: Claude Windeshausen

11 / 34 Foto: Claude Windeshausen

12 / 34 Foto: Claude Windeshausen

13 / 34 Foto: Claude Windeshausen

14 / 34 Foto: Claude Windeshausen

15 / 34 Foto: Claude Claude Windeshausen

16 / 34 Foto: Claude Windeshausen

17 / 34 Foto: Claude Windeshausen

18 / 34 Foto: Claude Windeshausen

19 / 34 Foto: Claude Windeshausen

20 / 34 Foto: Claude Windeshausen

21 / 34 Foto: Claude Windeshausen

22 / 34 Foto: Claude Windeshausen

23 / 34 Foto: Claude Windeshausen

24 / 34 Foto: Claude Windeshausen

25 / 34 Foto: Claude Windeshausen

26 / 34 Foto: Claude Windeshausen

27 / 34 Foto: Claude Windeshausen

28 / 34 Foto: Claude Windeshausen

29 / 34 Foto: Claude Windeshausen

30 / 34 Foto: Claude Windeshausen

31 / 34 Foto: Claude Windeshausen

32 / 34 Foto: Claude Windeshausen

33 / 34 Foto: Claude Windeshausen

34 / 34 Foto: Claude Windeshausen





































































Lesen Sie auch:

Die Geschichte des „éischte Fouerfësch“

Die Schueberfouer ist noch bis zum 11. September jeden Tag von 12 Uhr Mittags bis 1 Uhr in der Nacht geöffnet. Sollten Sie den Bummel über die Kirmes am ersten Wochenende nicht geschafft haben, so bleiben also noch zwei weitere Möglichkeiten. Es lohnt sich in jedem Fall.