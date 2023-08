So bleibt das Zuhause in der Urlaubssaison sicher

In der Regel dauert ein Einbruch zwischen fünf und zehn Minuten. Foto: Shutterstock/LW-Archiv

Mehr als 1.500 Mal wurde im vergangenen Jahr in Häuser und Wohnungen im Großherzogtum eingebrochen. Das sind mehr als vier Einbrüche pro Tag. Dies geht aus der Polizeistatistik hervor. Doch Langfinger schlagen längst nicht nur in der dunklen Jahreszeit zu.

Auch während der Sommerferien wird vermehrt eingebrochen. Wenn Hausbewohner im Urlaub sind, dann ist das für Einbrecher recht einfach erkennbar. Objekt der Begierde sind sowohl abgelegene oder schlecht einsehbare Häuser als auch ebenerdige Wohnungen. Jedoch nicht nur.

In den letzten Jahren hat die Polizei einen Anstieg von Einbrüchen in Garagen- und Kellerräumen in Wohnkomplexen festgestellt. Deswegen empfiehlt sie Bewohnern, dort keine Wertgegenstände aufzubewahren. Fahrräder sollten zusätzlich durch ein Schloss gesichert werden. Zudem sollten Bewohner die Haupteingangstür zu Wohnhäusern nicht einfach über die Freisprechanlage öffnen, ohne sich zu vergewissern, wer gerade geklingelt hat.

Spezifisch für die Urlaubssaison gibt die Polizei weitere Ratschläge.

Allgemeine Tipps zur Prävention von Einbrüchen

Der erste Tipp scheint selbstverständlich. Vor jedem Urlaub sollten Sie kontrollieren, ob alle Fenster und Türen verriegelt sind. Haustüren können durch ein Querriegelschloss oder eine Türspaltsperre sicherer gemacht werden. Bestehende Fenster können mit abschließbaren Fenstergriffen nachgerüstet werden.

Ein Querriegelschloss wird unterhalb des Hauptschlosses an der Haustür angebracht. Foto: Susann Prautsch/dpa

Zudem sollten Sie vermeiden, dass Ihre Wohnung unbewohnt aussieht. Dieser Eindruck kann schnell erweckt werden, wenn die Jalousien geschlossen sind, der Briefkasten nicht geleert wird und die Lichter abends ausbleiben. Dies ist eine Art Einladung für Einbrecher. Am besten informieren Sie eine Vertrauensperson über Ihren Urlaub und bitten diese, nach dem Rechten zu schauen.

Zudem sollte der Eingangsbereich gut einsehbar sein. Am Abend können Außenbeleuchtungen mit Bewegungsmeldern von Vorteil sein. Sie verhindern, dass sich Einbrecher ungesehen auf das Grundstück begeben können.

Auch ein Bewegungsmelder vor der Eingangstür kann Diebe von ihrem Vorgehen abhalten. Foto: Nicolas Armer/dpa/dpa-tmn

Auch Zimmer, die sich nicht im Erdgeschoss befinden, können zur Zielscheibe werden. Lassen Sie deshalb keine Dinge, wie etwa Gartenmöbel oder Mülltonnen, in der Nähe einer Terrasse, eines Fensters oder eines Balkons stehen. Sie können von Einbrechern als Einstiegshilfe genutzt werden.

Zu guter Letzt sollten Urlaube weitestgehend eine private Angelegenheit bleiben. Teilen Sie deshalb weder auf ihrem Anrufbeantworter noch in sozialen Netzwerken mit, dass Sie im Urlaub sind.

Kostenlose Sonderangebote der Polizei

Der nationale Dienst für Kriminalitätsprävention der Polizei („Service national de Prévention de la Criminalité“ – SNPC) berät Interessenten zu allen Aspekten der Einbruchsprävention. Diese Beratung ist kostenlos und erfolgt in den eigenen vier Wänden. Die Mitglieder des Dienstes informieren Sie zunächst über mechanische Möglichkeiten zur Sicherung des Hauses oder der Wohnung.

Doch auch über die Installation und Bedienung einer Alarmanlage kann der SNPC Auskunft geben. Der Polizei nach sind technische Hilfsmittel immer noch die wirksamste Methode, um sich vor Einbrüchen zu schützen, vor allem wenn diese sichtbar angebracht sind. Eine Alarmanlage kann mit dem Smartphone gekoppelt werden und eine Warnung an das Handy schicken, sobald jemand versucht, sich Zutritt zu den eigenen vier Wänden zu verschaffen.

Eine Alarmanlage schreckt Einbrecher am besten ab. Foto: Guy Jallay

Schließlich bietet die Polizei die kostenlose Dienstleistung „Départ en Vacances“ an. Falls Sie demnächst verreisen möchten, so können Sie der Polizei über ein Online-Formular Bescheid geben. Die Polizei integriert dann Ihr Wohngebiet und spezifisch auch Ihr Haus während Ihrer Abwesenheit in die Patrouillenfahrten.

Sollten Sie nach Hause zurückkehren und bemerken, dass eingebrochen wurde, dann wählen Sie umgehend die 113 und warten, bis die Einsatzkräfte eintreffen. Auch wenn ein Einbruch meist nicht länger als 5 bis 10 Minuten dauert, können dennoch viele Spuren hinterlassen worden sein. Deswegen sollten Sie den Tatort nicht betreten, also auch nichts anfassen, wegwerfen oder reinigen.