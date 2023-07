Sieben schattige Plätzchen für ein heißes Wochenende

Dieses Wochenende steigen die Temperaturen wieder stark an. An diesen sieben Orten lässt es sich jedoch trotz Hitze aushalten.

Die sommerlichen Temperaturen bringen an diesem Wochenende auch die Luxemburger ins Schwitzen. Doch es gibt einige Orte, an denen man der Hitze entfliehen kann. Die Lokalredaktion hat Ihnen sieben Zufluchten ausgesucht.

1) Im Schatten der Bäume

(ela) – Bei hohen Temperaturen gibt es nichts Besseres, als einen Spaziergang im Wald. Die Bäume sorgen für ausreichend Schatten und kühlere Temperaturen. Wieso also nicht am Wochenende auf angenehme Art dem Sommer trotzen? Der Rundwanderweg von Lamadelaine eignet sich dazu perfekt. Dieser ist mit seinen fast 11 Kilometern für Anfänger vielleicht etwas lang, aber dafür ganz leicht zu bewältigen und führt größtenteils durch den Wald.

An heißen Tagen ist der Wald ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Lex Kleren/LW-Archiv

Er führt über das Naturschutzgebiet des „Prënzebierg“, zu dem auch das stillgelegte Tagebaugebiet „Giele Botter“ zählt, herum auf das Plateau des Titelbergs mit dem Oppidum und durch die Ortschaft selbst. Beim Oppidum selbst ist leider nicht so viel Schatten, doch der Weg zurück in den Wald ist nicht so weit. Außerdem kann man bei solch schönem Wetter die atemberaubenden Aussichten, die der Rundweg bietet, in vollen Zügen genießen.

2) Abkühlung in den Stollen

(GlS) - Wer auf der Suche nach einer Abkühlung ist, wird auch im Nationalen Bergbaumuseum in Rümelingen auf seine Kosten kommen. Das gesamte Jahr über herrscht in den dortigen Stollen nämlich eine konstante Temperatur von zehn Grad. Perfekte Bedingungen also, um der Hitze zu entfliehen.

In den Tiefen der Stollen herrschen selbst im Hochsommer kühle zehn Grad. Foto: Chris Karaba/LW-Archiv

Besucher gelangen mit der Grubenbahn ins Innere der Minen, wo sie in die Industriegeschichte des Minetts eintauchen und den Arbeitsalltag der Grubenarbeiter nachempfinden können.

Das Museum hat an beiden Wochenendtagen geöffnet. Geführte Besichtigungen werden jeweils um 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr angeboten. Erwachsene müssen zwölf Euro für den Eintritt zahlen, Studenten nur acht Euro, Kinder sogar nur sechs Euro.

3) Bock auf Schatten

(SAM) - Die erst kürzlich wieder geöffneten Bockkasematten sind der perfekte Ort, um vor sengender Sommerhitze zu flüchten. Die kühlen Steinmauern aus dem Jahre 1745 lassen Sie in die geschichtsreiche Vergangenheit des Großherzogtums eintauchen. Seit 1994 ist das Gibraltar des Nordens Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und das zurecht: Das geheimnisvolle Netz mit unterirdischen Gängen und Räumen in der Festungsmauer sind ein Meisterwerk der Militärarchitektur.

Die Bockkasematten sind täglich für Interessierte zugänglich. Für Erwachsene kostet der Eintritt 8 Euro, Studierende und Senioren zahlen 6,50 Euro, Kinder zwischen vier und zwölf Jahren können für vier Euro durch die Drehtür und Kinder unter vier Jahren genießen kostenlosen Eintritt. Sie sollten gut zu Fuß sein, denn der unebene Boden versteckt diverse Stolperfallen und einige Treppen müssen auch gemeistert werden.

4) 50 Meter unter Stolzemburg

(j-ps) - In den Minen in Stolzemburg bauten die Bergarbeiter während über 500 Jahren Kupfer ab. Im Jahr 1944 war Schluss. Seit rund 20 Jahren sind Besichtigungen möglich. Tickets können online gebucht werden. Ein Erwachsener bezahlt neun Euro, für Kinder und Jugendliche kostet der Eintritt fünf Euro. „50 Meter unter der Erde lernen die Besucher den schwierigen Abbau des Kupfererzes von früher kennen“, so der Betreiber der Museumsmine.

Ein spannender Ausflug ins Innenleben der Kupfermine führt 50 Meter unter die Erde. Foto: Foto: Nico Muller

5) Unter Tage in Obermartelingen

(j-ps) - Wer sich für die Luxemburger Schiefergewinnung im 20. Jahrhundert interessiert, ist im Schiefermuseum in Obermartelingen genau richtig. Von 1790 bis 1986 wurde in Obermartelingen Schiefer abgebaut. Das Museum ist auch interessant für all jene, die vor der Hitze fliehen wollen. Denn in der Grube herrschen zu jeder Jahreszeit konstante 9 Grad Celsius. Wer die 376 Stufen in die Mine hinabsteigen will, sollte gutes Schuhwerk mitbringen. Auch wenn dies bei den angekündigten Temperaturen komisch klingen sollte, aber eine warme Jacke sollte man auch einpacken. An diesem Wochenende wird im Schiefermuseum das Fest des „wilden Westens“ gefeiert.

Das Schiefermuseum in Obermartelingen gilt als Highlight der Region. Foto: Foto: Guy Jallay

6) Auf den Spuren des heiligen Willibrord in Echternach

(if) - Kühl ist es in der Krypta der Echternacher Basilika, in der das Grab des heiligen Willibrord zu besichtigen ist. Dieses ist das Ziel vieler Pilger. Willibrord war ein angelsächsischer Benediktinermönch und Missionar. Im Jahr 698 gründete er eine Abtei in Echternach, am 7. November 739 starb er in dem von ihm gegründeten Kloster.

Im Untergeschoss der Basilika gibt es ebenfalls Historisches zu erkunden und zu sehen: Dort befindet sich das Abteimuseum mit vielen Ausstellungsstücken, Archivdokumenten und Artefakten. Sehenswert sind ebenfalls unter anderem ein Mosaik im Gewölbekeller, zwei Mönchskelette, die bei Ausgrabungen im Keller der Abtei entdeckt wurden und eine Nachbildung des Sarkophags des heiligen Willibrord. Das Museum ist täglich von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr geöffnet, im Juli und August von 10 bis 17 Uhr.

7) Romantischer Schießentümpel

An heißen Tagen suchen manchmal Badende Abkühlung im Becken unterhalb des Wasserfalls. Foto: Gerry Huberty

(vb) - Der Schießentümpel ist nicht nur der Touristenmagnet Nummer 1 im Müllerthal, auch Einheimische können hier angenehme Stunden verbringen. Im engen Tal der Schwarzen Ernz bleibt es selbst im Hochsommer angenehm kühl. Wer den Wasserfall mit der romantischen Brücke und dem Holzgeländer besuchen will, fährt am besten im Dorf Müllerthal zum Touristcenter Heringer Millen (mit Restaurant und einem Wasser-Erlebnisspielplatz). Von dort aus führt ein Wanderweg knapp einen Kilometer zu der Sehenswürdigkeit.