Sicher durch Luxemburgs Badegewässer

Wie Erbsenbrei zeigen sich die Blaualgen wie hier an der Mosel vergangenes Jahr an der Wasseroberfläche. Foto: Anouk Antony

Sie sind eine Gefahr für Wasserliebhaber, Haustiere, Vieh und das aquatische Ökosystem: Blaualgen. Von August bis Oktober vermehrt sich das Cynobakterium besonders gerne in luxemburgischen Gewässern, vor allem in ruhigem Gewässer wie Seen, Weiher oder auch der Mosel. Dieses Jahr wurden bislang keine besorgniserregenden Werte in den Badegewässern gemessen. Informationen über den Zustand der Gewässer sind bereits jetzt auf einer interaktiven Karte unter www.cyanowatch.lu vermerkt.

Hat sich die Blaualge aber massenartig verbreitet, ist ein Algenfilm als grün-bläulicher Schleier im Wasser sichtbar. Massenvermehrungen können auch von unangenehmen Gerüchen (Abfall, Schimmel) begleitet werden.

Gesundheitsrisiken von Blaualgen für Menschen Durch Kontakt, Verschlucken oder Inhalieren von Blaualgen können folgende Symptome auftreten: Kopfschmerzen

Erkrankung des Nervensystems (Krämpfe, Lähmungen)

Leberschäden

Hautirritationen, Verbrennungen

Übelkeit, akute Magen-Darm-Entzündungen Die Symptome können sich in unterschiedlicher Intensität bemerkbar machen. Sollten Beschwerden auftreten, ist es empfehlenswert, ärztlichen Rat einzuholen.

Um das Phänomen der Blaualge besser verstehen, ist das Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) auf Daten angewiesen, die durch die App Bloomin'Algae gesammelt werden sollen. Mit ein paar Klicks können Bilder hochgeladen und die genaue Position hochgeladen werden. Diese Daten werden dann von Mitarbeitenden des LIST geprüft und verarbeitet. Besonders im Fokus der Forschenden stehen in der Badesaison 2023 der Obersauerstausee, die Weiher in Weiswampach und die Mosel.

