Schöffenräte aus zehn weiteren Gemeinden vereidigt

Nach den Gemeindewahlen vom 11. Juni fand am Donnerstagmorgen die vierte Sitzung der Vereidigungen der Schöffenräte statt.

Zehn Bürgermeister wurden am Donnerstagmorgen vereidigt. Foto: Christophe Olinger

Am Donnerstagmorgen wurden, wie bereits in den vorherigen Tagen, die neuen Schöffenräte vereidigt. In Anwesenheit von Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) legten insgesamt zehn Bürgermeister und 26 Schöffen ihren Eid ab.

1 / 36 Laurent Zeimet (CSV) bleibt Bürgermeister der Gemeinde Bettemburg. Foto: Christophe Olinger

2 / 36 Josée Lorsché (Déi Gréng) bleibt Erste Schöffin in Bettemburg. Foto: Christophe Olinger

3 / 36 Gusty Graas (DP) bleibt Schöffe in Bettemburg. Foto: Christophe Olinger

4 / 36 Auch Jean-Marie Jans (CSV) bleibt in Bettemburg Schöffe. Foto: Christophe Olinger

5 / 36 Bürgermeisterin der Gemeinde Contern bleibt Marion Zovilé-Braquet. Foto: Christophe Olinger

6 / 36 In Contern wird Jean-Pierre Schmitz Erster Schöffe. Foto: Christophe Olinger

7 / 36 Stéphanie Ansay wird Zweite Schöffin in Contern. Foto: Christophe Olinger

8 / 36 Léon Gloden (CSV) bleibt Bürgermeister in Grevenmacher. Foto: Christophe Olinger

9 / 36 Erste Schöffin in Grevenmacher bleibt Monique Hermes (CSV). Foto: Christophe Olinger

10 / 36 March Krier (Déi Gréng) bleibt Zweiter Schöffe in Grevenmacher. Foto: Christophe Olinger

11 / 36 In Hesperingen bleibt Marc Lies (CSV) Bürgermeister. Foto: Christophe Olinger

12 / 36 Neu dabei: Claude Lamberty (DP) als Erster Schöffe in Hesperingen. Foto: Christophe Olinger

13 / 36 Diane Adehm (CSV) bleibt Schöffin in Hesperingen. Foto: Christophe Olinger

14 / 36 Auch Guy Wester wird neuer Schöffe in Hesperingen. Foto: Christophe Olinger

15 / 36 Serge Hoffmann bleibt in Habscht Bürgermeister. Foto: Christophe Olinger

16 / 36 Carlo Moes bleibt in Habscht Erster Schöffe. Foto: Christophe Olinger

17 / 36 Zweite Schöffin in Habscht bleibt Chantal Boulanger-Hoffmann. Foto: Christophe Olinger

18 / 36 In Lenningen bleibt Tim Karius als Bürgermeister an der Spitze. Foto: Christophe Olinger

19 / 36 Philippe Gengler wird Erster Schöffe in Lenningen. Foto: Christophe Olinger

20 / 36 Jean-Marie Hermann wird Zweiter Schöffe in Lenningen. Foto: Christophe Olinger

21 / 36 Auch nach 27 Jahren bleibt Lydie Polfer (DP) Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg. Foto: Christophe Olinger

22 / 36 Weiterhin Erster Schöffe in Luxemburg-Stadt bleibt Serge Wilmes (CSV). Foto: Christophe Olinger

23 / 36 Patrick Goldschmidt (DP) bleibt Schöffe in der Hauptstadt. Foto: Christophe Olinger

24 / 36 Neu in der Hauptstadt: Schöffin Corinne Cahen (DP). Foto: Christophe Olinger

25 / 36 Simone Beissel (DP) bleibt Schöffin in Luxemburg-Stadt. Foto: Christophe Olinger

26 / 36 Auch Maurice Bauer (CSV) bleibt Schöffe in Luxemburg-Stadt. Foto: Christophe Olinger

27 / 36 Ein weiteres neues Mitglied im hauptstädtischen Schöffenrat ist Paul Galles (CSV). Foto: Christophe Olinger

28 / 36 In Rümelingen bleibt Henri Haine (LSAP) Gemeindeoberhaupt. Foto: Christophe Olinger

29 / 36 Elvedin Muhovic wird Erster Schöffe in Rümelingen. Foto: Christophe Olinger

30 / 36 Ebenfalls neu in Rümelingen: Jimmy Skenderovic (LSAP) als Zweiter Schöffe. Foto: Christophe Olinger

31 / 36 Bürgermeister in Steinsel bleibt Fernand Marchetti (LSAP). Foto: Christophe Olinger

32 / 36 Neu in Steinsel: Siggy Rausch (DP) wird Erster Schöffe. Foto: Christophe Olinger

33 / 36 Mit Claude Schintgen (DP) als Zweiter Schöffe ist der Schöffenrat in Steinsel komplett. Foto: Christophe Olinger

34 / 36 Neuerung in Vianden: François Weyrich wird Bürgermeister. Foto: Christophe Olinger

35 / 36 Paul Petry wird Erster Schöffe in Vianden. In drei Jahren soll er das Bürgermeisteramt übernehmen. Foto: Christophe Olinger

36 / 36 Aus dem Gemeinderat zum Schöffen in Vianden: Henri Majerus. Foto: Christophe Olinger









































































Unter den Vereidigten befanden sich die gewählten Gemeindevertreter aus Bettemburg, Contern, Grevenmacher, Hesperingen, Habscht, Lenningen, Luxemburg-Stadt, Rümelingen, Steinsel und Vianden. So legten etwa die Bürgermeisterin aus Luxemburg-Stadt, Lydie Polfer, ihren Eid ab und der neu gewählte Bürgermeister von Vianden, François Weyrich.