Schausteller halten Fouer-Preise für gerechtfertigt

„Am Mittwoch haben wir die Fouer bei herrlichem Wetter eröffnet“, beschreibt Charles Hary, der Präsident der Fédération nationale des Commerçants forains (FNCF), den ersten Tag. Gleich zu Beginn hätten sehr viele Menschen den Weg zum Glacis-Feld angetreten. Die anfängliche Befürchtung der Schausteller, dass wegen des angekündigten Regens weniger Besucher kommen würden, habe sich nicht bestätigt.

„Wir sind mit den Besucherzahlen sehr zufrieden. So kann es gerne weitergehen“, sagte der Präsident des Schaustellerverbandes am Montagvormittag bei einer Pressekonferenz. Nicht nur die Betreiber der bereits bekannten Attraktionen würden sich über hohe Besucherzahlen freuen, sondern auch die neuen Attraktionen. Diese würden offensichtlich einen guten Eindruck hinterlassen. Auch unerwünschte Zwischenfälle seien bisher ausgeblieben.

54 Bürgermeister auf Tuchfühlung

Besonders viele Besucher kämen jedes Jahr zu den speziellen Thementagen der Schueberfouer. Am Dienstag ist etwa der Tag der Bürgermeister: 54 Bürgermeister schlüpfen von 19 bis 22 Uhr in die Rolle des Kellners oder der Kellnerin und spenden anschließend ihren Lohn an das Luxemburger Rote Kreuz.

„Ich glaube, so viele Beteiligte hatten wir noch nie“, stellte Charles Hary zufrieden fest. Einen Wermutstropfen gibt es dennoch: „Ein Restaurant nimmt nicht am Bürgermeistertag teil. Das macht mich nicht glücklich, aber wir müssen diese Entscheidung akzeptieren“, betonte er.

Am Mittwoch ist Familientag mit um ein Drittel reduzierten Preisen. „Daran müssen sich die Schausteller auch halten“, unterstrich Hary. Das Restaurant „Kessel“ lädt an diesem Tag zudem die „Stëmm vun der Strooss“ bei sich ein. Am Samstag werden die Wirte auch die Sportler von „Special Olympics“ zu Tisch bitten.

Der Besucherandrang macht die Diskussion über überhöhte Preise eigentlich überflüssig. Charles Hary Präsident des Schaustellerverbands

Zuvor, am Donnerstag, beehren die Königinnen – die zur Schönheits- oder Weinkönigin gekrönten Damen – die Schueberfouer mit ihrem Besuch. Ihr Stelldichein beginnt um 17 Uhr am Eingang E. „Auch an diesem Tag kommen immer viele Besucher, um einen Blick auf die Königinnen zu erhaschen“, bestätigte Charles Hary. „Es ist jedes Jahr ein Höhepunkt, wenn sie in ihren schönsten Kleidern über die Schueberfouer schlendern und die Karussells besteigen. Für uns Forains ist das immer ein besonderes Erlebnis.“

Ein weiterer wichtiger Termin für viele Schausteller ist der Gottesdienst am letzten Freitag der Fouer, dem 8. September. Kardinal Jean-Claude Hollerich zelebriert die Messe in der Glacis-Kapelle.

Mit dem öffentlichen Transport zur Schueberfouer

Auch die Stadt Luxemburg ist mit den ersten Tagen zufrieden. „Wir haben keine Beschwerden erhalten, sondern nur strahlende Gesichter gesehen“, sagte Patrick Goldschmidt. Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel für die Anreise zur Fouer sei anfangs eher schleppend angelaufen. „Inzwischen scheinen sich die Besucher aber mit dem Bus anzufreunden“, stellte Goldschmidt fest und riet dringend: „Bitte unbedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Ob Bus oder Tram, alles ist besser als das Auto.“

Für Charles Hary (mit Mikrofon) sind die Thementage der Höhepunkt der Schueberfouer. Foto: Luc Deflorenne

Es gäbe ohnehin keinen Grund, bis zum 11. September nicht mindestens einmal mit Familie oder Freunden einen schönen Tag auf der Schueberfouer zu verbringen, schmunzelte Goldschmidt.

Forains: Preise sind gerechtfertigt

Die Besucherzahlen seien auch in diesem Jahr ungebrochen. „Damit erübrigt sich die Diskussion über zu hohe Preise“, meinte der Präsident des Schaustellerverbandes, Charles Hary. Natürlich seien diese im Laufe der Jahre gestiegen, und dafür gebe es auch einen logischen Grund: „Die Preise müssen der heutigen Zeit angepasst werden. Auch die Schausteller haben mit höheren Kosten zu kämpfen. Nach mehrjährigem Ausstand müssen sie in diesem Jahr wieder Standgebühren zahlen. Auch die Strom- und Gaspreise sind in diesem Jahr deutlich gestiegen. Wenn alles teurer wird, müssen wir natürlich auch unsere Preise anpassen.“

Und Hary fügte hinzu: „Die Preise auf der Fouer sind die gleichen, die wir das ganze Jahr über auf anderen Jahrmärkten verlangen“, sagt er. Ein Besuch der Schueberfouer lohnt sich also auch weiterhin für ein schönes Erlebnis mit der Familie oder mit Freunden.