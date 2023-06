Roy Reding verlässt die ADR

Roy Reding saß als Abgeordneter für die ADR in der Chamber. © FOTO: Foto: Anouk Antony

(ik) - Überglücklich lächelt das Icon, das den Facebook-Eintrag von Roy Reding ziert, mit dem dieser seinen Austritt aus der Alternativ Demokratesch Reformpartei (ADR) auf der sozialen Plattform mitgeteilt hat.

Als Erklärung führt der Abgeordnete an, dass trotz mehr als zehn Jahren Abgeordnetenmandat in der Chamber er von seiner Partei nicht als Kandidat auf der Zentrumsliste aufgestellt worden sei. Das habe es noch nie gegeben, so Reding, der diesen Vorgang als „flagranten Vertrauensentzug“ bewertet.

Ein weiterer Grund dafür, der rechtskonservativen Partei den Rücken zuzukehren, sei der „völkische Diskurs“, der in der „letzten Zeit die Außenerscheinung der ADR“ immer mehr geprägt habe. Dies sei mit seinen eigenen, „fundamental liberalen Ideen“ nicht vereinbar.

Reding bedankt sich für die Unterstützung, die er von seinen Parteikollegen erhalten habe, etwa als er sich entscheid, sich nicht gegen Covid-19 impfen zu lassen, oder als er in erster Instanz strafrechtlich verurteilt wurde. In zweiter Instanz wurde der Abgeordnete und Jurist freigesprochen. Darüber, ob er eine neue politische Heimat gefunden habe, äußerte sich Roy Reding auf Facebook nicht. Eine entsprechende Nachfrage des „Wort“ beantwortete er ebenfalls nicht.