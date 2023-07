Share this with email

Einwohner der Ernztalgemeinde sollen derzeit ihren Wasserverbrauch auf ein Minimum reduzieren. Das meldet die Gemeindeverwaltung am Sonntagmorgen auf Facebook. Grund dafür sei ein Bruch der Hauptwasserleitung in Medernach. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung des Problems.