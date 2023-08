Reaktor 3 in Cattenom vom Netz genommen

Als Ursache gibt der Betreiber eine Störung in einer Schalttafel an.

Reaktorblock 3 in Cattenom musste am Montagabend gegen 18 Uhr wegen einer technischen Störung vom Netz genommen werden. Im nicht-nuklearen Bereich des Blocks war es zu einer Störung in einer elektrischen Schalttafel gekommen, woraufhin der Reaktor laut den vorgeschriebenen Prozeduren vom Netz genommen werden musste. Laut dem Betreiber der Produktionsstätte in Cattenom, Electriicité de France, habe die Störung keinerlei Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlage und der dort arbeitenden Menschen gehabt.

Die technischen Mannschaften der Zentrale wurden mit den notwendigen Kontrollen der Anlage befasst. Erst nach dieser eingehenden Überprüfung kann die Einheit wieder ans Netz gehen und Strom einspeisen.

Die Reaktoren 2 und 4 sind regulär am Netz, Einheit 1 ist seit Mai wegen geplanten Wartungsarbeiten außer Betrieb.