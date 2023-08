Rauferei, Diebstähle und Einbrüche

Die Polizei hatte es in den vergangenen Stunden mit Ganoven und betrunkenen Raufbolden zu tun.

Am frühen Samstagmorgen kam es an der Kreuzung der Avenue de la Gare mit der Rue du Fort Neipperg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nachdem die Polizei die Beteiligten getrennt hatte, flüchteten einige. Drei Personen mussten die Beamten auf die Wache begleiten. Sie waren so alkoholisiert, dass die Polizisten sie nach einer ärztlichen Untersuchung zur Ausnüchterung im Arrest unterbrachte. Sie wurden zudem protokolliert.

Elektroscooter gestohlen

Ebenfalls am Samstag wurde der Polizei in Esch/Alzete der Diebstahl eines Elektroscooters gemeldet. Der Scooter konnte im Laufe des Nachmittags gesichtet werden. Der mutmaßliche Täter konnte ebenfalls gestellt werden, er hatte weiteres Diebesgut sowie Werkzeug bei sich.

Das Werkzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und der Elektroscooter fand seinen Weg zurück zu seinem rechtmäßigen Besitzer.

Mehrere Einbrüche

Gegen Mittag wurde der Polizei ein Einbruch in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Rue de Chicago in Luxemburg-Stadt gemeldet. Dabei wurde ersten Erkenntnissen nach die Haupteingangstür des Wohngebäudes aufgehebelt, um sich anschließend Zugang zu den Kellerräumen zu verschaffen.

In der Rue de Muhlenbach wurde am Nachmittag ein weiterer Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Auch hier wurde zunächst die Haupteingangstür aufgehebelt, um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Es wurde unter anderem ein Fahrrad gestohlen.

Am Samstagabend wurde ein Diebstahl auf einer Baustelle in Rue Lohr in Mersch gemeldet. Die mutmaßlichen Täter, die mit einem Lieferwagen unterwegs waren, konnten kurze Zeit später von einer Polizeistreife gestoppt werden. Bei der Kontrolle des Lieferwagens wurden mehrere Kupferkabel entdeckt. Der Lieferwagen sowie die Kupferkabel wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und die beiden Verdächtigen erkennungsdienstlich behandelt. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Kurz vor 1.00 Uhr verschafften sich am Sonntagmorgen Unbekannte Zugang zu einer Wohnung in der Route d'Esch in Gasperich. Sie wurden allerdings von einem Bewohner überrascht, woraufhin sie die Flucht ergriffen.

Gegen 9.20 Uhr wurde ein Einbruch in Merl gemeldet. Unbekannte hatten ein Garagentor aufgehebelt und zwei Fahrräder geklaut.

Kurz zuvor war ein Einbruch in eine Wohnung an der Place François-Joseph Dargent in Luxemburg-Stadt gemeldet worden. Dabei hatte(n) die oder der Täter die Tür einer Wohnung aufgebrochen und anschließend diese durchwühlt.