Radarblitzer in Hollerich schlägt alle Rekorde

Zwischen Dezember 2022 und Mitte Mai 2023 - also im Zeitraum von einem halben Jahr - "erwischte" die in der Nähe das Lycée Aline Mayrisch aufgestellte Radaranlage 51.351 Autofahrer bei Geschwindigkeitsübertritten. Würde man dies auf das ganze Jahr hochrechnen, wäre dieser Blitzer für ein Viertel aller in Luxemburg festgestellten Übertretungen verantwortlich. Dabei waren 99,98 Prozent der geblitzten Fahrer weniger als 10 km/h zu schnell, die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 65 anstelle von 50 km/h.

Aus diesem Grund haben die beiden LSAP-Abgeordneten Mars Di Bartolomeo und Yves Cruchten sich via eine parlamentarische Frage an den Transportminister gewandt. Sie wollten vom politisch Verantwortlichen wissen, ob die Anlage nicht etwa besser auszuschildern sei und ob man die Rahmenbedingungen nicht überdenken möge. Der Blitzer steht in den Augen der Abgeordneten nicht an einer besonders gefährlichen Stelle, zudem würden die Autofahrer mit Blick auf den Autobahnanfang auf der dreispurigen Straße verleitet, das Tempo zu steigern.

Zum Schutz der Schüler

Minister François Bausch verweist auf zwei Unfälle mit Verletzten die sich während des Jahres 2018 an dieser Stelle ereigneten, wobei eine Person schwer, zwei weitere leicht verletzt wurden. Zudem befinde die überwachte Kreuzung (Boulevard Pierre Dupong/Route d'Esch) sich in unmittelbarer Nähe zu mehreren Schulen, weshalb die geltende Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nicht infrage zu stellen sei. Diese werde den Fahrern auf der Place de Hollerich zudem in Erinnerung gerufen. Erst ab der besagten Kreuzung werde die Begrenzung in Richtung A4 progressiv angehoben.

Bausch verweist ebenso auf die Verbreiterungen der von den Schülern benutzten Wege als auch auf zur Erhöhung der Sicherheit errichtete Schutzmauern. Zum Sicherheitskonzept gehöre die Blitzeranlage auch dazu. Der Minister bestätigt, dass in 99,98 Prozent der Fälle, die Autofahrer weniger als 10 km/h zu schnell waren. Lediglich in zehn Fällen lag die gemessene Geschwindigkeit darüber.