Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Der Polizei wurden am Montag in Steinfort und Strassen zwei Fälle gemeldet, bei denen ein bisher unbekannter Mann Personen unbemerkt nach ihrem Einkauf aus einem Supermarkt nach Hause folgte. Dort angekommen gibt der mutmaßliche Täter er an, Mitarbeiter des Geschäftes zu sein. Dabei behauptet er auf Französisch, dass das Opfer 100 Euro zu viel bezahlt hätte und er vor Ort sei, um die Summe an den Kunden zurückzuerstatten.

Anschließend werden die Opfer aufgefordert, die Kreditkarte in ein Kartenlesegerät zu stecken und ihre PIN einzugeben. Damit zielt der Täter darauf ab, sich Informationen zu den Bankkarten anzueignen.

Außerdem versuchte der Täter in beiden Fällen in das Innere des Hauses zu gelangen, etwa durch die Frage nach einem Glas Wasser oder das Angebot, die Einkäufe hineinzutragen. In einem der Fälle gelang dies auch und der Täter entwendete die Bankkarten des Opfers.

Lesen Sie auch:Polizei warnt vor falschen Mitarbeitern von Hilfsorganisationen

Um zu verhindern, Opfer einer ähnlichen Betrugsmasche werden, empfiehlt die Polizei niemals Fremden in die Wohnung oder das Haus zu lassen. Niemals persönliche Daten oder Bankkarten an fremde Personen weiterzugeben, oder wie in besagtem Fall auch niemals den Pin auf einem Gerät eingeben. Sollten Sie dennoch vermuten, Opfer eines solchen Betrugsfalles geworden zu sein, bitte sofort die Polizei über die Notrufnummer 113 informieren und umgehend die Bankkarte sperren lassen. Außerdem sollten Opfer eine Klage bei der Polizei einreichen, wenn sie geschädigt wurden.