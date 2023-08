Polizei überführt schuhlosen Unfallfahrer in Bartringen

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

(jt) - In Bartringen ist es in der Nacht zum Samstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei meldet, wurde dabei ein Mann verletzt. Dabei handelte es sich mutmaßlich um den Fahrer des Wagens, wie sich aber erst später herausstellte.

Was war passiert? Die Polizei fand gegen 2.30 Uhr an Ort und Stelle in der Rue Gaston Thorn zunächst ein Fahrzeug vor, das auf dem Dach lag. Zwei Insassen kümmerten sich gerade um den dritten Insassen, der sich am Kopf verletzt hatte. Auf die Frage, wer von ihnen am Steuer gesessen habe, erhielten die Beamten die Antwort, dass der Fahrer die Flucht ergriffen hatte und sie sich an nichts Weiteres mehr erinnern könnten.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs nach den Bordpapieren bemerkten die Beamten im Innenraum des Autos ein Paar weiße Sportschuhe, die unter den Pedalen des Fahrzeugs eingeklemmt waren. Zudem nahmen sie Alkoholgeruch wahr. Die Polizisten stellten daraufhin fest, dass der verletzte Insasse keine Schuhe trug. Somit gingen die Ordnungskräfte davon aus, dass es sich bei dem Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Fahrer des Unfallautos handelte. Der Wagen war auch auf dessen Namen zugelassen. Der Alkoholtest verlief positiv. Außerdem wurde er positiv auf Cannabis getestet.

Auch auf der Autobahn A7 konnte die Polizei in der Nacht zum Samstag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Gegen 22 Uhr wurde in Fahrtrichtung Fridhaff ein Fahrer gemeldet, der im Tunnel von Gosseldingen Pylonen umgefahren hatte, mehrmals rechts überholt hatte und fast in die Leitplanken gefahren war. Der Anrufer vermutete, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer schließlich auf der Strecke anhalten und kontrollieren. Der Alkoholtest verlief erwartungsgemäß positiv. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.