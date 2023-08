Polizei fasst Einbrecher in Wiltz dank Fotos aus Überwachungskamera

Am Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen im Land – in Wiltz konnte ein Täter festgenommen werden.

(jt) - Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Wiltz einen Einbrecher festgenommen. Der Mann war zuvor in ein Lokal in der Rue de la Fontaine eingebrochen. Nachdem der Vorfall gegen 1.50 Uhr gemeldet worden war, rückten die Beamten sofort aus. Der Einbrecher hatte gewaltsam die Schublade der Kasse herausgerissen und diverse Gegenstände an sich genommen. Anschließend flüchtete er.

Im Rahmen einer Fahndung konnte der Täter einige Zeit später mit der Beute in der Grand-Rue in Wiltz festgenommen werden. Dabei halfen den Polizeibeamten auch Fotos aus einer Überwachungskamera des Lokals. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an. Er wurde bereits dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

In Differdingen kam es am Samstagnachmittag zu einem versuchten Diebstahl in einem Schmuckgeschäft. Eine Frau betrat gegen 16 Uhr den Laden in der Avenue de la Liberté und ließ sich mehrere Ketten und Armbänder zeigen, die sich in einer Schmuckrolle befanden. Plötzlich griff die vermeintliche Kundin nach der Schmuckrolle, die jedoch von der Verkäuferin festgehalten wurde. Es kam zu einem Gerangel am Verkaufstresen, bei dem auch Schläge ausgetauscht wurden. Der Verkäuferin gelang es, die Frau dazu zu bringen, die Schmuckrolle fallen zu lassen. Dann schubste sie die Frau vor die Tür. Anschließend flüchtete die Täterin ohne Diebesgut in die Rue Michel Rodange. Eine Fahndung in der Umgebung blieb erfolglos.

Einbrüche am Wochenende in drei Orten

Am Wochenende wurden der Polizei mehrere Einbrüche gemeldet. In Hagen drangen Einbrecher am Freitagnachmittag in ein Haus in der Rue Principale ein, nachdem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt hatten. Zuvor hatten sich die Täter erfolglos an der Terrasse versucht. Das Haus wurde durchwühlt und Wertgegenstände entwendet.

In Esch/Alzette bemerkte eine Nachbarin, dass die Eingangstür einer Wohnung am Boulevard Hubert Clement aufgebrochen war. Im Inneren der Wohnung war alles durchwühlt. Es wurden Wertgegenstände entwendet. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit im Urlaub.

In Sassenheim haben Einbrecher am Samstagabend zwischen 18 und 1.40 Uhr ein Schiebefenster eines Hauses in der Rue d'Esch aufgehebelt und sind eingestiegen. Im Inneren wurde alles durchsucht und diverse Gegenstände entwendet.