Polizei bringt 13-Jährige nach Schrassig

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilt, wurde am Samstagabend ein 13-jähriges Mädchen in die Justizvollzugsanstalt nach Schrassig gebracht. Diese Einrichtung ist eigentlich nur für erwachsene Straftäter vorgesehen, es handele sich demnach auch um eine Ausnahme.

Das Mädchen habe eine andere Minderjährige in Diekirch am Samstagabend mit einer abgebrochenen Bierflasche angegriffen und verletzt. Als die Polizei sie festnahm und immobilisierte, habe die 13-Jährige ihrer Gegnerin Rache angedroht, weil sie sie verraten habe, so die Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Lesen Sie auch:Es braucht Alternativen zur Haft

Daraufhin erging der Beschluss, das Mädchen vorläufig in der Erziehungsanstalt Dreiborn unterzubringen, die allerdings derzeit voll belegt sei. Zudem sei dort bereits eine "Komplizin" des Mädchens untergebracht. Man habe deshalb keine andere Wahl gehabt, als sie nach Schrassig zu bringen.