Peter Freitag zu Bewährungsstrafe verurteilt

(SH/m.r.) - Seine Aktivitäten in den sozialen Medien im Zuge seiner Kritik an den Corona-Maßnahmen der Regierung haben Peter Freitag bereits mehrmals vor Gericht gebracht. Im jüngsten Verfahren wurde der Organisator von Corona-Protesten nun in erster Instanz zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe sowie einer Geldbuße in Höhe von 1.000 Euro verurteilt.

Freitag war vorgeworfen worden, zum Hass aufgerufen sowie Premierminister Xavier Bettel (DP) beleidigt und heruntergesetzt zu haben (Outrage). Im Mittelpunkt stand ein Facebook-Post von September 2021, in dem er schrieb: „Lieber Herr Bettel! Wenn Sie an AIDS erkranken sollten, bekommen Sie ab sofort keine Besoldung mehr. Auch müssen Sie regelmäßig einen kostenpflichtigen negativen AIDS-Test vorzeigen, wenn Sie ein Restaurant oder das Parlament betreten wollen. Schließlich sind Sie homosexuell und gehören einer Risikogruppe an. Das ist ein Akt der Solidarität, denn Sie haben ja von Frauen genug Angebote erhalten. Die Entscheidung gegen Frauen bleibt natürlich freiwillig. Aber dann müssen Sie auch mit den Konsequenzen leben. Das ist eine Sache der Fairness, dass Heterosexuelle nicht für Ihre persönlichen Entscheidungen bezahlen müssen. Wir können AIDS nur dann besiegen, wenn die ganze Welt heterosexuell lebt“.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sah diese Aussage als „eindeutig homophob“ an. Xavier Bettel sei aufgrund seiner Sexualität heruntergemacht worden. Auch seien die gezogenen Vergleiche fragwürdig. Peter Freitag hatte die Vorwürfe von sich gewiesen und erklärt, es handele sich bei dem Post um einen satirischen Beitrag, mit dem er die Corona-Politik des Premiers habe kritisieren wollen. Dass er dabei Provokation als Stilmittel nutze, sei bekannt.