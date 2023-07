Reportage

Paulo, Chauffeur der Reichen und Schönen in Luxemburg

Vor sieben Jahren kam Paulo Tavares die Idee, in Luxemburg ein Unternehmen für den Transport mit Luxusautos zu gründen. Seitdem fährt er Berühmtheiten wie Cristiano Ronaldo, Shakira oder Nicki Minaj. Er erzählt, wie es ist, mit Prominenten und ihren exzentrischen Wünschen umzugehen, vom Smartwater bis zum drei Meter langen Handykabel. Dies ist die Geschichte eines Jungen aus Vale de Cambra, der in einer Welt, die weit entfernt von jener der Normalsterblichen ist, aufstieg und ein Unternehmen aufbaute. Wir fuhren per Anhalter mit dem Fahrer der Stars und Sternchen.