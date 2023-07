Parlament verabschiedet Bodycam-Gesetz

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

In Zukunft werden Bodycams zur Standardausrüstung der Polizei gehören. Das Parlament hat am Dienstag ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Rund 1.700 Beamten sollen mit Kameras ausgestattet werden. Zunächst müssen aber noch eine Ausschreibung für die Geräte und eine Ausbildung der Ordnungskräfte erfolgen. Über fünf Jahre ist ein Budget in Höhe von sechs Millionen Euro vorgesehen.

Die Kameras sollen vorrangig eine präventive Rolle spielen: Angriffen und Anfeindungen gegenüber Beamten soll vorgebeugt werden. Aber auch ein mögliches Fehlverhalten von Polizeibeamten soll vermieden werden. Die Aufnahmen dürfen demnach auch bei Ermittlungen zum Einsatz kommen – auch wenn diese von der Polizeigeneralinspektion IGP gegen Polizisten geführt werden.

Strenge Regeln für private Räume

Die Kameras müssen sichtbar getragen werden und befinden sich ständig im Aufnahmemodus. Sequenzen von 30 Sekunden werden immer wieder überspielt. Bis ein Beamter den Aufnahmeknopf drückt. Dann werden die Bilder aufgezeichnet und gespeichert – inklusive der 30 Sekunden vor dem Start. Der jeweilige Beamte entscheidet selbst, wann und ob er den Aufnahmeknopf drückt.

Lesen Sie auch:Wenn Polizisten zu Filmemachern werden

Für nicht öffentlich zugängliche Orte sieht das Gesetz jedoch strengere Regeln vor. Eingeschaltet werden dürfen die Geräte nur in Gefahrensituationen beziehungsweise bei Delikten oder Verbrechen auf frischer Tat sowie bei Indizien, die auf ein Delikt oder Verbrechen schließen lassen.

Zugriff auf das Bildmaterial hat zunächst nur der Beamte, der den Aufnahmeknopf drückt. Andere Polizisten benötigen dafür eine Erlaubnis des Polizeigeneraldirektors. Prinzipiell wird die Datei nach 28 Tagen gelöscht, es sei, sie ist Gegenstand eines Strafverfahrens.

Kritik von Oppositionsparteien

Zwar waren sich am Dienstag im Parlament im Grunde alle Parteien einig, dass Bodycams deeskalierend und somit positiv auf Polizeieinsätze wirken könnten. Die Vertreter der Opposition kritisierten dennoch die Umsetzung. So wurde das Gesetz nur mit den Stimmen der Mehrheit angenommen. CSV, ADR und Piratenpartei enthielten sich, Déi Lénk stimmten dagegen.

Lesen Sie auch:Darf ich die Polizei filmen?

So betonte etwa Léon Gloden, dass das Gesetz nur halbherzig umgesetzt worden sei. Polizisten würden eher verunsichert werden. Die CSV teile die Kritikpunkte der Polizeigewerkschaft. So bestehe durch die strengeren Regeln in nicht öffentlichen Räumen ein höheres Risiko für Fehlverhalten. Auch stelle die Notwendigkeit einer Erlaubnis des Generaldirektors für den Zugriff auf Aufnahmen anderer Beamte eine zu hohe administrative Hürde dar. Die Prozedur müsse erleichtert werden.

Sowohl ADR als auch Piratenpartei betonten derweil, dass das Gesetz bei Einsätzen zu Problemen führen könnten. Laut Fernand Kartheiser (ADR) sei nicht allen Einwänden der Gutachten genügend Rechnung getragen worden. Marc Goergen (Piraten) hob derweil hervor, dass der laute Piepton, den das Gerät beim Betätigen des Einschaltknopfes von sich gibt, bei der Verbrechensbekämpfung hinderlich sei. Dieser könnte Straftäter möglicherweise vor dem Eintreffen der Polizei warnen. Für Déi Lénk müssten die Kameras immerzu eingeschaltet sein. Nathalie Oberweis kritisierte auch, dass nur die Polizisten entscheiden könnten, wann die Kamera eingeschaltet wird. Der Bürger habe kein Recht, dies zu verlangen.

Objektivere Aufnahmen

Die Mehrheitsparteien (Déi Gréng, DP und LSAP) und Polizeiminister Henri Kox (Déi Gréng) hoben derweil hervor, dass das Gesetz den Polizisten ein wichtiges neues Einsatzmittel zur Verfügung stelle. Zuletzt seien brisante Polizeieinsätze immer wieder von Drittpersonen gefilmt worden. Diese Aufnahmen würden jedoch meist nur Ausschnitte der Realität liefern. Die Bodycams könnten objektivere Bilder liefern. Polizisten könnten so vor Falschanschuldigungen geschützt und das Vertrauen in die Polizei gestärkt werden. Aber auch mögliches Fehlverhalten der Polizei könne vorgebeugt werden.

Die Kritikpunkte der Oppositionsparteien sah Henri Kox als nicht begründet. So sei es wichtig, dass die Kameras nicht die ganze Zeit über eingeschaltet seien, sondern von einem Polizisten eingeschaltet werden müssten. Ansonsten könnten die Geräte ihre deeskalierende Wirkung nicht entfalten.