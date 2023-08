Paris sehen und sterben – mehrmals

Share this with email

Als krönender Abschluss meines Urlaubs bin ich mit meiner Tochter nach Paris gefahren. Sie wollte den Eiffelturm sehen und bisher hatte sich keine Gelegenheit ergeben. Dass der Trip in die französische Hauptstadt keine Erholung werden würde, war klar. Dass es am Ende stressiger wurde als geplant, lag ganz allein an mir. Ich war zweimal zuvor in Paris, doch die Erfahrungen lagen wohl zu lange zurück, als dass ich davon hätte profitieren können. Mit dem Bummelzug ging es nach Metz, dann per TGV nach Paris. Meine minutiöse Planung hatte allerdings nicht vorgesehen, einen Platz in Fahrtrichtung zu buchen. Während meine Tochter in dieser Hinsicht unempfindlich ist, sterbe ich in der Regel schon dann, wenn ich rückwärts von einer Bushaltestelle zur nächsten fahren muss. Mein Körper ist einfach nicht fürs Reisen gemacht.

Die Zugfahrt überlebte ich dann doch erstaunlich unbeschadet. Im Pariser Bahnhof angekommen, ging es direkt in die Warteschlange, um Metrotickets zu kaufen. Das Metrosystem in Paris ist gut, aber gewöhnungsbedürftig. Bis ich mich zurechtfand, waren wir nur dreimal in die falsche Richtung unterwegs. Die speziell heruntergeladene Handy-App erwies sich zudem als wenig hilfreich. Als wir aus der Metrostation kamen, waren wir rund zwei Kilometer vom Hotel entfernt. Das verschwieg ich meiner Tochter erst einmal. Zu allem Überfluss hatte ich die Metrotickets wohl zu nah ans Mobiltelefon gehalten und sie funktionierten nicht mehr. Also war Laufen angesagt. Wenigstens das Wetter war besser als angekündigt.

Am Nachmittag folgte der Höhepunkt, wortwörtlich. Als Mensch, der die Höhe nicht sonderlich liebt, hatte ich Tickets für den zweiten Stock des Eiffelturms gebucht. Selbst schuld, werden Sie sagen. Wir waren noch nicht im ersten Stockwerk angekommen und ich hatte nicht mehr genug Hände, um mich festzuhalten. Die Gipfeletage war übrigens gerade geschlossen worden, wegen starken Windes. Juhu. Zum Glück habe ich eine verständnisvolle Tochter und wir schossen schnell ein paar Fotos und dann ging es wieder Richtung sicherer Untergrund. Anders als man beim Lesen dieser Zeilen vermuten könnte, war es trotzdem ein gelungener Städte-Trip. Doch in Zukunft plane ich wieder vermehrt „Vakanz doheem“.

