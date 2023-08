Wahllisten in Berdorf und Befort stehen fest

In Befort und Berdorf dürfen die Bürger am 8. Oktober gleich zweimal wählen. Foto: Anouk Antony

In Berdorf und Befort ist am Mittwoch die Frist zur Anmeldung von Kandidaten für die auf den 8. Oktober verschobenen Gemeindewahlen abgelaufen. Die definitiven Listen stehen nun fest. In Berdorf musste die Wahl verschoben werden, weil ein Kandidat zwischen der Veröffentlichung der Liste und den Wahlen verstorben war. Dort meldete sich kein neuer Kandidat, sodass die neue Liste nun die 15 bisherigen Kandidaten umfasst.

Auch in Befort müssen die Wähler am 8. Oktober zur Urne, dies, weil der Verwaltungsgerichtshof die Wahl im Juni annulliert hatte. Die Richter hatten festgestellt, dass der Kandidat Dario Ballanti nicht in der Gemeinde wohnt und sich deshalb nicht hätte zur Wahl stellen dürfen. Seine „Biergerlëscht“ tritt nun mit sechs Kandidaten an. Außer Ballanti sind noch drei weitere Kandidaten nicht mehr vertreten, dafür kamen zwei neue hinzu. Die Liste „Är Lett“ rund um Bürgermeister Camille Hoffmann tritt in unveränderter Zusammensetzung an.