Schengen-Verfechter Ben Homan gestorben

Der langjährige Bürgermeister und Gemeindepolitiker Ben Homan ist im Alter von 62 Jahren verstorben. Wie die Gemeindeverwaltung Schengen bestätigte, verstarb Homan in der Nacht auf Freitag.

Von 2005 bis 2012 war Homan Bürgermeister der Gemeinde Bürmeringen. In seiner zweiten Amtszeit hatte er maßgeblich die Fusion der Gemeinden Remerschen, Wellenstein und Bürmeringen zur heutigen Gemeinde Schengen vorangetrieben. Sechs Jahre lang stand er dann selbst als Bürgermeister an der Spitze der Fusionsgemeinde, bis er 2017 nicht mehr zu den Wahlen antrat. Daneben arbeitete er noch in seinem Hauptberuf als Lehrer. 2013 kandidierte er für die CSV zu den Chamberwahlen.

Landesweit war Ben Homan als Stimme für die europäische Einigung bekannt. Mehrmals meldete er sich gegen die Aufweichung des Schengener Abkommens zu Wort. Nationale Bekanntheit erzielte er mit einem Interview im US-Nachrichtensender CNN, bei dem Homan in akzentfreiem Englisch ebenfalls für den Schengen-Vertrag eintrat.