Picadilly: Ausgelassene Stimmung und ein magisches Getränk

Drei Tage lang Musik, gute Stimmung und ein magisches Getränk: Beim Weinfest Picadilly hat sich die Wiese vor der Schleuse in Stadtbredimus in eine Festmeile verwandelt. Tausende Besucher genossen die drei Tage und feierten unbeschwert bis in die Nacht. Das Syndicat d’initiative Stadtbredimus hatte in diesem Jahr neue Flaschen und ein modernes Etikett für den Picadilly ausgesucht. Das genaue Rezept für das Weinmischgetränk bleibt natürlich geheim.

1 / 40 Tausende Besucher genossen das Weinfest Picadilly am Wochenende in Stadtbredimus. Foto: Claude Piscitelli

„Den Freitag haben wir als After Work für ein erwachsenes Publikum ausgelegt, am Samstag haben wir DJ’s für die jüngeren Besucher organisiert. Der Sonntag ist unser Familientag“, sagt Nico Vesque, Präsident des Syndicat d’initiative.

Viel Wert legten die Organisatoren zudem auf die Sicherheit rund um die Schleusenwiese. Für die Hin- und Rückfahrt konnten die Besucher auf zehn eigens eingerichtete Buslinien zurückgreifen. „Wir machen die Besucher auch darauf aufmerksam, dass sie ihren Führerschein nicht aufs Spiel setzen sollten. Natürlich dürfen sich die Leute amüsieren, das heißt aber nicht, dass man nicht vernünftig Wein trinken kann“, meint Nico Vesque.