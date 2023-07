Marathon-Baustelle zwischen Wasserbillig und Trier beginnt

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

An diesem Montag fällt der Startschuss für eine Langzeitbaustelle auf der gesamten Länge der deutschen Autobahn A 64 zwischen der Aire de Wasserbillig und Trier-Ehrang. Grenzpendler und Luxemburger Autofahrer, die nach Trier, Köln oder ins Rhein-Main-Gebiet wollen, müssen Geduld mitbringen – die gesamte Sanierung dauert nämlich bis 2029.

Bereits ab Montag gilt eine sogenannte Wechselverkehrsführung. Wie die deutsche Autobahn GmbH mitteilt, stehen dadurch statt vier Fahrspuren nur drei verengte Spuren zur Verfügung. Vormittags bekommen die Fahrzeuge in Richtung Luxemburg zwei Fahrstreifen, in Richtung Trier ist ein Fahrstreifen geöffnet. Am Nachmittag, wenn die Berufspendler wieder nach Deutschland zurückfahren, stehen zwei verengte Fahrstreifen in Richtung Trier zur Verfügung, in Richtung Luxemburg dagegen nur einer. Im Baustellenbereich wird dann ein Tempolimit von 80 km/h gelten.

Den Rest des Jahres bis Ende November nutzt die Autobahn GmbH, um auf dem Mittelstreifen die Entwässerung zu modernisieren. Ab Dezember bis Ende des Winters ruhen die Bauarbeiten.

Auch die Brücke ist dran

Im März 2024 startet dann der erste und größte Bauabschnitt zwischen der Sauertalbrücke und dem Parkplatz Markusberg. Beide Richtungen des 5,6 Kilometer langen Teilstücks werden komplett saniert, wobei die Autobahn einen neuen Fahrbelag bekommt.

Lesen Sie auch:Motorradfahrer stirbt auf der A1

Die Bauabschnitte 2 und 3 werden anschließend bis Ende 2029 dauern. Doch damit nicht genug: Auch die 100 Meter hohe Sauertalbrücke zwischen Luxemburg und Deutschland soll von 2026 an komplett saniert werden. Die Autobahn GmbH spricht von einer „umfangreichen Instandsetzung“.

Die deutsche A 64 wurde 1987 zusammen mit der Luxemburger A 1 für den Verkehr freigegeben. In den vergangenen fast 40 Jahren ist die Fahrbahn der A 64 noch nie grundlegend saniert worden. „Dies ist jetzt notwendig, da aufgrund der jahrelangen Verkehrsbelastung nicht nur der Oberbau, sondern auch die darunter liegende Frostschutzschicht erneuerungswürdig sind“, heißt es von der Autobahn GmbH. An Werktagen benutzen durchschnittlich 32.000 Fahrzeuge die Autobahn, 14 Prozent davon sind Lastwagen.