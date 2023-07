Häftling in Givenich tot aufgefunden

Ein Insasse der Strafvollzugsanstalt wurde am Sonntagmorgen in seiner Zelle tot aufgefunden. © FOTO: Pierre Matgé/LW-Archiv

(GlS) - Am Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr wurde ein Häftling des Centre pénitentiaire in Givenich tot in seiner Zelle aufgefunden. Das teilte die Gefängnisverwaltung am Nachmittag mit.

Sowohl der Ombudsmann und der stellvertretende Direktor der Gefängnisverwaltung ebenso wie der Direktor des Givenicher Gefängnisses und die Polizei sowie ein Arzt waren vor Ort.

Über die Todesursache gab es noch keine Informationen. Es wurde eine Autopsie beantragt, heißt es in einem Presseschreiben.