Ex-Bürgermeister Wengler steigt aus Gemeindepolitik aus

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Nach drei Jahrzehnten in der Gemeindepolitik und über acht Jahren als Bürgermeister von Echternach zieht Yves Wengler einen Schlussstrich. Wie die CSV-Sektion Echternach am Wochenende bekannt gab, wird Wengler sein Mandat für den Gemeinderat nicht annehmen.

Die Entscheidung wurde zwei Tage nach der Vereidigung des neuen Schöffenrats aus DP und LSAP veröffentlicht. Mit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags wurde die CSV auf die Oppositionsbank verwiesen. Bis vor Kurzem bestand noch die Möglichkeit, dass die Echternacher CSV ein Bündnis mit der erstarkten DP unter Carole Hartmann eingehen oder die Koalition mit der LSAP fortsetzen könnte.

Dauer-Dossier „Petite Marquise“

Der diplomierte Ingenieur Wengler, im Hauptberuf Lehrer, war 2015 als Nachfolger von Théo Thiry auf den Bürgermeistersessel gekommen. Thiry hatte zuvor im Zuge einer Immobilienaffäre seinen Rücktritt eingereicht. Im Laufe seiner Amtszeit gelang es Wengler, an mehreren Punkten die Weichen für die zukünftige Entwicklung der Abteistadt zu stellen. Im verzwickten Dossier „Petite Marquise“ erreichte er, dass die als Schandfleck wahrgenommene Schrottimmobilie am Rande des Echternacher Marktplatzes abgerissen und der Bau eines Wohn- und Geschäftshauses begonnen wurde. Das Projekt wurde 2021 plötzlich durch einen archäologischen Fund unterbrochen.

In seine Amtszeit als Bürgermeister fiel zudem die völlige Neugestaltung des früheren Busbahnhof-Geländes mit dem Neubau einer Schule, einem Parkhaus und einem geplanten Sportkomplex. Wengler sorgte zudem für ein professionelles Stadtmarketing und erreichte, dass das gescheiterte Echternacher Festival durch das Konzertwochenende „Echterlive“ mit verändertem Konzept ersetzt wurde.

Auf die Bedrohung des Einzelhandels durch die Pandemie mit leerer Fußgängerzone und ausgefallener Springprozession reagierte der Schöffenrat unter Wenglers Führung mit einer Einkaufsgutschein-Aktion, für die die Stadtkasse 60.000 Euro locker machte. In Zusammenarbeit mit einem externen Berater stieß Wengler zudem das Konzept „City Outlet“ an. Die Gemeinde Echternach will leer stehende Ladenlokale an Sport- und Bekleidungsmarken mit dem Schwerpunkt Outdoor vermieten. Der neue Schöffenrat trägt das Konzept nach eigenem Bekunden mit und arbeitet an der Umsetzung.

Immer wieder Streitereien

Andererseits war seine Amtszeit von wiederkehrenden Konflikten mit staatlichen Institutionen geprägt. Immer aufs Neue geriet er mit Verwaltungen und Ministerien aneinander – sei es mit der Direktion des Echternacher Lycée, mit dem Denkmalschutzamt bei der Instandsetzung des Parks oder mit dem Innenministerium bei der Hochwasserhilfe. Der Innenministerin Taina Bofferding hatte er eine „katastrophal schlechte“ Unterstützung der Gemeinden nach den Überschwemmungen vorgeworfen. Zum Eklat kam es vor einem Jahr, als das Umweltministerium einen Baustopp für die kommunale Heizzentrale am Campus Gare verhängt hatte – wegen fehlender Genehmigungen.

Lesen Sie auch:Echternacher Koalition zieht Outlet und Petite Marquise durch

Neben seinem Engagement in der Kommunalpolitik war Yves Wengler zudem lange Jahre Präsident des Gemeindesyndikats SIGI. Anfang dieses Jahres trat er von dem Posten zurück, den er seit 2001 innehatte.

Bei den Wahlen im Juni war Wengler hinter Ricardo Marques auf dem zweiten Listenplatz gelandet. Durch seinen Verzicht rückt der 28-jährige Arzt Hugo Pereira für die CSV in den Gemeinderat nach.