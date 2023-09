An der Mosel hat die Weinlese begonnen

Tag für Tag steigen die Weinbaubetriebe in die arbeitsreiche Erntesaison ein. Der diesjährige Jahrgang könnte die Mühen belohnen.

An der Mosel kommt Leben in die Weinberge: Lesegesellschaft in Bech-Kleinmacher. Foto: Gerry Huberty

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Bei den 250 Betrieben der Luxemburger Mosel beginnt in dieser Woche die Weinlese. Für mehrere Dutzend Privatwinzer fiel bereits an diesem Montag der Startschuss in die mit Spannung erwartete Erntesaison. Los ging es mit frühreifen Sorten wie Rivaner und Auxerrois sowie mit Parzellen, die für Crémant-Weine vorgesehen sind.

Der feuchtwarme Sommer lässt die Winzer auf einen überdurchschnittlichen Jahrgang hoffen. Für einen Qualitätssprung sorgen die warmen und sonnigen Wochen vor dem Lesebeginn. Doch durch die Wärme und den feuchten Boden wurde die Pflanzenkrankheit Botrytis zunehmend ein Thema, weshalb die Winzer nicht lange mit dem Erntebeginn warten wollten.

Früher Erntebeginn

„Es hätte jetzt keinen Sinn gemacht, den Lesebeginn hinauszögern zu wollen“, sagt Winzer Guy Krier aus Ellingen-Gare bei Bad Mondorf. Die regnerischen Wochen Ende Juli, Anfang August hätten zu prall gefüllten Trauben geführt. „Wenn es jetzt wieder regnet, können die Trauben aufplatzen und faulen.“ Sein Betrieb hat am Montag die ersten Parzellen mit Auxerrois und Pinot noir abgeerntet, die für die Crémant-Herstellung benötigt werden.

Lesen Sie auch:

„Die Reben stehen hervorragend da“

Die zunehmende Fäulnis bedeutet für die Winzer einen zusätzlichen Arbeitsaufwand. „Die faulen Trauben müssen manuell aussortiert und auf den Boden geschnitten werden“, erklärt Serge Fischer vom Weinbauinstitut IVV in Remich. Dies sei zeit- und kostenaufwändig. „Ich möchte aber betonen, dass der Winzer nach der Selektion eine gute Ware im Keller hat“, fügt Fischer hinzu. Die voraussichtliche Erntemenge sei noch schwer einzuschätzen, weil man noch nicht wisse, welcher Anteil der Trauben tatsächlich ausgesondert werden muss.

Mit dem 11. September beginnt die Lese früher als sonst, denn im langjährigen Mittel liegt der Start auf dem 22. September. Ein Rekord wurde im Hitzejahr 2022 erreicht, in dem die Lese bereits am 24. August anfing - so früh wie noch nie zuvor.