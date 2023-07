9-Jähriger stürzt in Berdorf mehrere Meter in Schlucht - tot

Die Polizei berichtet am Sonntagabend von einem tödlichen Unglück in der Gemeinde Berdorf.

(jt) - Tragischer Unfall im Osten des Landes: In Berdorf ist am Sonntag ein neun Jahre alter Junge aus unbekannten Gründen in eine Schlucht gefallen. Er stürzte kurz vor 17.30 Uhr bei der Aussichtsplattform Teufelsinsel mehrere Meter ab und erlitt schwerere Verletzungen, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.

Rettungsdienste und Notarzt versorgten den Jungen, doch alle Rettungsmaßnahmen waren vergeblich: Der Neunjährige erlag vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft beauftragte den Mess- und Erkennungsdienste mit einer Untersuchung. Der Groupe de support psychologique (GSP) betreut die Familienangehörigen des verstorbenen Kindes. Weitere Details zu dem Unfall sind derzeit nicht bekannt.