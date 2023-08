Nun mal in aller Höflichkeit

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Mit der Höflichkeit ist es so eine Sache: Was für den einen wohlgesittet klingt, stößt dem anderen übel auf. So können Höflichkeitsformeln einerseits von Respekt und guter Erziehung zeugen, andererseits auch deplatziert wirken. Fingerspitzengefühl ist gefragt, und da fängt die Schwierigkeit an. Bei der Anrede ist eine Klippe sozusagen schon mal eingeebnet. Bei unseren französischen Nachbarn ist die Bezeichnung „Mademoiselle“ verschwunden und auch in Luxemburg hört man das Wort „Joffer“ außerhalb von Grundschulen nur noch selten.

Leichter haben es die Engländer mit ihrem ‚you‘.

Komplizierter ist die Frage nach „du“ oder „Sie“. Hier handelt es sich um eine Einbahnstraße, denn vom „Sie“ kann man einige Tage, Monate oder mehrere Jahre später bequem auf das „Du“ umschwenken, umgekehrt geht das allerdings nicht.

Lesen Sie auch:

Bin ich eigentlich eine richtige Luxemburgerin?

Mir persönlich bereitet auch das klein geschriebene „sie“ Schwierigkeiten, denn in Luxemburg lässt es sich bekanntlich als „hatt“ oder als „si“ verwenden. Welches davon in der jeweiligen Situation gerade angemessen ist, darüber habe ich mir schon oft den Kopf zerbrochen. Ich mache es mittlerweile so, dass ich mit dem „hatt“ ziemlich verschwenderisch umgehe. Nur bei Beamtinnen, Politikerinnen und mir völlig unbekannten weiblichen Personen benutze ich das Personalpronomen „si“. Es kann aber auch gut sein, dass ich da falsch liege.

Leichter haben es da die Engländer, die zu allem und jedem „you“ sagen – die Anrede ist übrigens ebenfalls aus einer Höflichkeitsform hervorgegangen. Und die Schweden, die heute noch stolz auf ihre Du-Reform sind. Ich denke, die würden sogar ihren eigenen König duzen.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.