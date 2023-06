« Nous en sommes très reconnaissants »

Taras Bordiuk est le nouvel aumônier de l'Église catholique de rite byzantin des Ukrainiens au Luxembourg. En conversation avec le Luxemburger Wort, il parle des priorités de son travail, des expériences traumatiques de ses paroissiens et de la situation de son Église dans les territoires occupés par la Russie.

Taras Bordiuk, depuis le mois de mai, il y a une aumônerie pour les catholiques ukrainiens de rite byzantin au Luxembourg. Pourquoi cela s'est-il produit ? Nous avons célébré notre première liturgie au Luxembourg le 8 janvier de cette année à Gasperich, et la proclamation officielle du ministère pastoral a eu lieu en mai. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de prêtre permanent de notre Église au Luxembourg. Notre prêtre de Bruxelles est venu ici quelques fois, mais ce n'était pas permanent. De nombreux Ukrainiens sont allés prier dans la ville d'Arlon (Belgique), où notre prêtre est venu de Liège. Mais de nombreux fidèles de notre Église ont exprimé le désir que notre Église soit présente de manière permanente au Luxembourg. Et lorsque la guerre à grande échelle a éclaté en Ukraine en 2022, le nombre d'Ukrainiens fuyant la guerre et ayant besoin de l'Église s'est multiplié.

Quel est votre parcours personnel et celui de votre Église en Ukraine ? Je suis prêtre diocésain de Stryj en Ukraine, ou j’ai œuvré pendant six ans. Depuis un an, je suis incardiné dans le diocèse de Paris de notre Église, dont fait partie le Luxembourg. Mon cheminement vers la prêtrise a commencé dans mon enfance et Dieu m'a guidé jusqu'à ce jour. Lorsque je suis devenu prêtre en Ukraine, je n'ai pas voulu partir à l'étranger, j'étais heureux là-bas. Mais Dieu a d'autres plans et j'essaie de les écouter. Je comprends maintenant qu'il a besoin de moi ici. Et je suis heureux de pouvoir lui être utile.

Quelles sont les priorités de votre travail au Luxembourg ? Quelles sont les aides que vous recevez des autres Églises et de la société luxembourgeoise ? Mon principal désir est de répondre aux besoins spirituels des personnes qui s'adressent à moi. Cela s'applique en particulier à ceux qui sont venus ici en raison de la guerre en Ukraine. Je pense que ma tâche principale est d'être là pour écouter, soutenir et, si possible, aider. Nous bénéficions d'un soutien important de la part de l'Église catholique au Luxembourg, et c'est grâce à leur soutien que nous pouvons être ici. Pendant l'Octave dans la cathédrale du Luxembourg, l'archevêque Jean-Claude Hollerich du Luxembourg a assisté à notre prière pour l'Ukraine et s'est adressé à toutes les personnes présentes en les assurant de ses prières. C'était très important pour nous. En général, la société luxembourgeoise est très ouverte aux Ukrainiens et à l'Ukraine, et soutient de nombreuses initiatives ukrainiennes en faveur de l'Ukraine. Il est très agréable de voir le drapeau ukrainien partout. Nous en sommes très reconnaissants.

La Communauté ukrainienne au Luxembourg célébré une liturgie. © FOTO: Bodo Bost

Votre paroisse est composée à presque 100% de réfugiés, en partie traumatisés. Comment gérez-vous les expériences traumatiques de vos paroissiens ? En fait, la majeure partie de notre communauté est composée de personnes qui vivent ici depuis longtemps. Bien sûr, il y a aussi ceux qui sont venus ici à cause de la guerre. Vous avez raison de dire qu'ils portent les blessures de la guerre. Je pense que la guerre n'affecte pas seulement ceux qui sont directement en Ukraine, mais aussi ceux qui se trouvent dans une relative sécurité. Presque tout le monde connait quelqu'un qui est en guerre, qu'il s'agisse d'un parent ou d'une simple connaissance. Il est impossible de regarder tout ce qui se passe sans ressentir de la souffrance. Je crois que Dieu guérit ces blessures par sa Parole, par la prière, la Confession et l'Eucharistie. Chaque mois, nous avons des prières de guérison, dans lesquelles nous demandons à Dieu de guérir les blessures de notre corps et de notre âme. Bien sûr, il y a aussi des personnes qui ont besoin d'une aide psychologique. Jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré de cas graves.

La situation dans laquelle se trouve notre Église dans les territoires occupés est très difficile et très similaire à ce qu'elle était pendant l’époque soviétique. Taras Bordiuk Aumônier de l'Église catholique de rite byzantin des Ukrainiens au Luxembourg

Est-ce que seuls les 10% d'Ukrainiens qui font partie de votre église viennent à vos services religieux ? Il m'est difficile de dire de quel pourcentage il s'agit. Je peux dire qu'en général il est vrai que seule une petite partie des Ukrainiens vivant au Luxembourg fréquente régulièrement l'église. Parmi ceux qui viennent, il y a aussi des croyants des deux Églises orthodoxes d'Ukraine. Mais nous ne leur demandons pas à l'entrée à quelle église ils appartiennent. Pour de nombreuses personnes, la guerre est devenue une raison de reconsidérer leur affiliation à une église particulière. C'est ce qui se passe en Ukraine et ici aussi. Selon le droit canonique, s'ils ne sont pas physiquement ou moralement en mesure de fréquenter leur propre église, ils peuvent venir chez nous. Ceux pour qui cela est important recherchent une telle opportunité.

Votre Église était aussi une Église clandestine à l'époque soviétique. Quelle est la situation de votre Église dans les territoires occupés par la Russie ? La situation dans laquelle se trouve notre Église dans les territoires occupés est très difficile et très similaire à ce qu'elle était pendant l’époque soviétique. Par exemple, en novembre dernier, les occupants ont arrêté deux de nos prêtres de Berdiansk (Région de Zaporizhzhia) qui sont toujours détenus. Ils sont accusés de garder des armes dans l'église, ce qui est faux. En détention, ils sont interrogés et il est possible qu'ils soient également torturés. Un autre exemple est celui d'un prêtre de Melitopol (région de Zaporizhzhia), qui a passé neuf mois dans le territoire occupé, après cela, il a été expulsé. Il a déclaré qu'il était souvent interrogé, forcé de coopérer et même de raconter ce que les gens disaient pendant la confession. Après avoir compris qu'il ne coopérerait pas, il a été expulsé. De nombreuses églises ont été détruites, non seulement les nôtres, mais aussi les églises orthodoxes.