Neun Veranstaltungen für das Wochenende

1) Yoga für alle im Ellergronn

Lassen Sie die Seele in der frischen Luft baumeln und vergessen Sie den Alltag. © FOTO: Naturschutzzentrum Ellergronn

(fjä) - Für alle, die sich einem Moment der Entspannung von Körper und Geist widmen wollen, ist Samstagnachmittag der ideale Zeitpunkt im Ellergronn in Esch. Hier, inmitten der Natur, heißt es frische Luft schnappen, besser atmen und neue Energie tanken. Die Yogaübungen basieren auf Dehnungen, durch die Atembewegungen rhythmisiert werden, um zurück zum körperlichen, geistigen und emotionalen Gleichgewicht zu finden.

Der zweistündige Kurs ist für Groß und Klein geeignet. Es wird darum gebeten, eine Gymnastik-/Yogamatte, eine kleine Decke zum Entspannen und ggf. ein Kissen mitzubringen. Bei schlechtem Wetter findet der Kurs drinnen statt.



Treffpunkt: Centre nature et forêt Ellergronn, 15 bis 17 Uhr

2) Auf die Kirmes am Hauptbahnhof

(dat) - Dieses Wochenende besteht noch einmal die Möglichkeit, von der Kirmes im hauptstädtischen Bahnhofsviertel zu profitieren.

Sonntag ist der letzte Tag der diesjährigen Ausgabe. Die Veranstaltung findet auf der Place de la Gare und der Place de Paris statt.

Die 14 Attraktionen, darunter vier Fahrgeschäfte, sind am Samstag von 12 bis 23 Uhr geöffnet und am Sonntag von 12 bis 22 Uhr.

3) Hochofenfest in Belval

In Belval dreht sich am Wochenende alles um die Hochöfen. © FOTO: Claude Piscitelli/LW-Archiv

(GlS) – In 60 Metern Höhe per Seilrutsche von Hochofen zu Hochofen schweben – wem dieses adrenalingeladene Abenteuer zusagt, ist an diesem Wochenende in Belval genau richtig. Das diesjährige Fest der Hochöfen lockt nämlich am Samstag und Sonntag in das frühere Industrieviertel.

Die Seilrutsche, für deren Nutzung eine Reservierung nötig ist, ist nicht das einzige Highlight. Neben Besichtigungen des Hochofens gibt es unter anderem eine große Tanz- und Feuershow am Samstagabend, einen Spielbereich für Kinder sowie zahlreiche musikalische Spektakel, darunter ein gemeinsamer Auftritt der luxemburgischen Musiker DJ Nosi und Chaild.

Startschuss des Hochofenfestes ist am Samstag um 16 Uhr, dann kann bis in die Nacht hinein gefeiert werden. Am Sonntag geht es ab 10 Uhr weiter, Schluss ist dann aber schon um 19 Uhr.

4) Marché du Monde in Düdelingen

(DL) – Auf Mini-Weltreise geht es an diesem Sonntag in Düdelingen. Auf dem Weltmarkt, der von 11 bis 18 Uhr auf der Place de l’Hôtel de Ville stattfindet, können die Besucher in fremde Kulturen eintauchen, allerlei kulinarische Spezialitäten probieren sowie Handwerkskunst und exotische Produkte erwerben.

Für Musik ist ebenfalls den ganzen Tag über gesorgt.

5) Foire Agricole in Ettelbrück

Die Foire Agricole findet zum 40. Mal statt. © FOTO: Anouk Antony

(j-ps) - Während drei Tagen dreht sich in Ettelbrück auf 11.000 Quadratmetern alles um die Landwirtschaft. Zu sehen gibt es alle Bauernhoftiere und zahlreiche Landmaschinen. Ein Tagesticket kostet acht Euro, ein Familienticket 16 Euro. Die Messe wendet sich an ein breites Publikum, nicht nur an Landwirte. Verschiedene Vorführungen finden über den Tag verteilt statt. So gibt es eine Westernreitshow, man kann zusehen, wie eine Kuh gemolken wird oder besucht das Zelt der Schäfer.

6) Braderie Urbaine in der Kulturfabrik

(GlS) – Alles rund um die Schaustellerkunst – das gibt es am Samstag in der Escher Kulturfabrik. Die dortige Braderie Urbaine lockt mit einem abwechslungsreichen Programm. So gibt es unter anderem einen großen Künstlermarkt, ein Marionettenkonzert, eine Power-Show von Georges Christen sowie zahlreiche Workshops.

Die Escher Kulturfabrik lädt zur Braderie Urbaine ein. © FOTO: Elena Arens / LW-Archiv

DJ-Sets und Konzerte sorgen für die musikalische Begleitung, für Essen und Trinken ist natürlich gesorgt. Los geht es um 13 Uhr, der Eintritt ist frei.

7) Nacht der Legenden in Esch/Sauer

(nas) - Wer auf der Suche nach einem besonderen Spektakel ist, der ist am Samstag bei der "Nuit des légendes" in Esch/Sauer genau richtig. Die Besucher werden dort zu einer Reise in eine Welt der Legenden entführt. Einzigartige Aufführungen, verbunden mit Akrobatik, Magie, Theater, Märchen sowie Licht- und Feuerspielen, sorgen für einen unvergesslichen Abend.

Die Aufführungen finden im historischen Kern von Esch-Sauer, auf der Burgruine, auf der Place des Jardins und im Dorfzentrum statt.

Abgeschlossen wird der magische Abend mit einer Musik- und Feuershow abgeschlossen.

8) Ein Tag im Weltraum

(ela) – Das „Asteroid Day Festival“ lädt am Samstag in den Tramschapp zu einem Tag voller spannender Erkenntnisse, Entdeckungen und Spaß ein. Mit besonderem Augenmerk auf die junge Generation können die Besucher Asteroiden- und Weltraumforschung hautnah erleben, an interaktiven Workshops teilnehmen und spannenden Gesprächen zu Weltraummissionen, Kunst aus dem Weltraum und Finanzen im Weltraum zuhören.

Asteroid Day © FOTO: LW-Archiv

Die luxemburgische Raumfahrtagentur (LSA) wird zudem ihre Auswahl für das Programm „Astronaut for a day“ bekannt geben. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, es wird aber geraten sich online Tickets zu besorgen.

9) Italienische Woche in Düdelingen

(stm) - Im Herzen Düdelingens kann man ab diesem Samstag eine Woche lang die Vielfalt Italiens entdecken. Dazu gehören unter anderem authentische Gerichte, Weine, Originalprodukte und italienische Mode.

Der Samstag hält ein besonderes Highlight parat. Fans des ikonischen Fiat 500 können dann nostalgisch in italienischer Automobilgeschichte schwelgen. Gemeinsam mit dem Fiat 500 Club Luxemburg findet in der Avenue Grande-Duchesse Charlotte eine Ausstellung rund um das wohl bekannteste Automodell Italiens statt.

