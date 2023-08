Neue Jugendherberge in Vianden öffnet erst 2025

Share this with email

Vianden ist eine Touristenstadt und soll das auch in Zukunft bleiben. Während Attraktionen wie das Freibad oder der Hochseilgarten weiterhin geschlossen sind, ziehen das Schloss und der Sessellift jährlich Tausende Touristen an. An zusätzlicher Anziehungspunkt dürfte die neue Jugendherberge werden. Doch bis deren Fertigstellung ist noch weiter Geduld gefordert.

Ursprünglich sollte die Jugendherberge im ehemaligen Seniorenheim, gleich neben der Trinitarierkirche, schon Mitte 2023 öffnen. Aufgrund der Coronapandemie wurde diese Frist jedoch verschoben. In Zwischenzeit wird davon ausgegangen, dass die Arbeiten Ende 2024, Anfang 2025 abgeschlossen werden. Dies antwortet der Minister für öffentliche Bauten, François Bausch (Déi Gréng), auf eine parlamentarische Frage des DP-Abgeordneten André Bauler.

Platz für 120 Gäste

Die Verspätung sei denn auch auf archäologische Analysen zurückzuführen, die „eine gewisse Zeit in Anspruch genommen haben“, so Bausch. Demnach wurden sämtliche Tätigkeiten mit dem Institut national pour le patrimoine architectural (INPA) koordiniert. Hervorzuheben seien dabei die Renovierung des Kreuzganges, in dem mehrere Figuren, Wegkreuze, Grabsteine und andere Objekte restauriert würden.

Die Rohbauarbeiten sind größtenteils abgeschlossen, nun folgt der Innenausbau. Foto: Anouk Antony

Was den Umbau selbst betrifft, so sind die Rohbauarbeiten an dem Gebäude größtenteils abgeschlossen. Zurzeit laufen die Arbeiten am Innenausbau und der Technik. Nach der Fertigstellung wird die neue Jugendherberge über 120 Betten verfügen, darunter sieben Zimmer à zwei Betten, zwei Zimmer mit drei Betten und 13 Vierbett-Zimmer. Hinzu kommen sechs Zimmer mit fünf Schlafmöglichkeiten und drei Zimmer mit sechs Betten. Einzelzimmer sind nicht vorgesehen.

Laut Aussagen des vorigen Viandener Bürgermeisters, Claude Tonino, sollen auch der angrenzende Platz am Maesgoart erneuert werden, sodass das gesamte Umfeld der Trinitarierkirche ein neues Gesicht erhalten wird. Der aktuelle Schöffenrat hat indes Ideen für die Einrichtung eines Shared-Space-Bereichs von der kleinen Our-Brücke bis zur Kirche sowie den Bau eines Parkhauses.