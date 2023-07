Nationales Warnsystem um 9 Uhr getestet

Share this with email

(TJ) - „U-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT“, so lautete die SMS-Nachricht, die am Samstagmorgen in den Gemeinden Beckerich, Ell, Feulen, Grosbous, Mertzig, Préizerdaul, Rambrouch, Redingen, Saeul, Useldingen, Vichten und Wahl erhielten.

Bislang wurden die Tests im Voraus angekündigt, diesmal geschah dies ohne Vorwarnung. Damit wolle man checken, ob die Mobilfunkanbieter auch in einem solchen Fall mit dem Versenden der Warnbotschaften klarkommen, so das Innenministerium und das Haut-Commissariat à la protection nationale (HCPN) am Samstagmorgen in einer Mitteilung.

Weitere Infos finden Sie auf der Internetseite des Innenministeriums.