Nach Messerstecherei konnte Täter festgenommen werden

In Grevenmacher wurden am Samstagnachmittag zwei Personen bei einem Messerangriff verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte gefasst werden.

Am Samstagnachmittag gegen 14:30 wurden in einem Lokal in der Grand-Rue in Grevenmacher im Osten des Landes zwei Personen mit Stichverletzungen im Rückenbereich gemeldet. Durch eine Zeugenaussage konnte der Polizei bei ihrer Ankunft gleich die Fluchtrichtung des mutmaßlichen Täters mitgeteilt werden.

Den Beamten gelang es, den Mann zu immobilisieren und stellten bei einer Durchsuchung ein Messer sowie Drogen sicher. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Verletzten, welche im Anschluss ins Krankenhaus transportiert wurden. Die Körperverletzungen trugen sich in den Toilettenräumen des Lokals zu.

Nachdem die Staatsanwaltschaft sowohl über den gewalttätigen Angriff, als auch die Sicherstellung von fast 90 Gramm Marihuana und knapp 20 Gramm Haschisch informiert wurde, ordnete diese die Festnahme des Mannes an. Er wurde heute Morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.