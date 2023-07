Nach Einbruch der Dunkelheit ungeahnte Welten entdecken

Am Samstagabend fand im Centre écologique in Hosingen die NightLight Experience statt. Foto: Nico Muller

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Im Rahmen des Aktionsplans „Éislek am neie Liicht“ hatte der Naturpark Our am Samstagabend zu seiner Veranstaltung NightLight Experience ins Centre écologique nach Hosingen eingeladen. Es war für Groß und Klein ein aufschlussreicher, verzaubernder Abend, bei dem die Themen Astronomie, natürlicher Nachthimmel, Nachtlandschaften, Lichtverschmutzung sowie die Tier- und Pflanzenwelt bei Dunkelheit im Fokus standen.

Zahlreiche interessante Ateliers und Aktivitäten

Auf dem sehr vielfältigen Programm standen Ateliers und Aktivitäten wie Lampions oder die kleinste Taschenlampe der Welt basteln, Feuer entfachen, Kerzen herstellen, das Verhalten von Tieren in der Nacht verfolgen, Beobachtung von Sonne und Sternen oder auch Gute-Nacht-Geschichten für die Kleinsten. Teilnehmer der Vorführung „Ecoacoustics – Klanglandschaften in der Dunkelheit“, ein interaktiver Workshop, der erstmals in Luxemburg vorgestellt wurde, konnten sich derweil anhören, was Tiere wahrnehmen, die sich beispielsweise unter der Erde oder auch unter Wasser – etwa wenn ein Schiff vorbeifährt - wahrnehmen.

1 / 20 Am Samstagabend fand im Centre écologique in Hosingen die NightLight Experience statt. Foto: Nico Muller

2 / 20 Foto: Nico Muller

3 / 20 Im Planetarium konnten die Besucher eine Entdeckungsreise durch den Nachthimmel machen. Foto: Nico Muller

4 / 20 Das Beobachten von Planeten und Sternen mithilfe eines leistungsstarken Teleskops fasziniert immer wieder Klein und Groß. Foto: Nico Muller

5 / 20 Foto: Nico Muller

6 / 20 Foto: Nico Muller

7 / 20 Auch die Wanderausstellung „Insekten – Superhelden in Gefahr“ machte in Hosingen halt. Foto: Nico Muller

8 / 20 Foto: Nico Muller

9 / 20 So manches Kind versuchte sich am Feuerentfachen mit einfachen Mitteln. Foto: Nico Muller

10 / 20 Foto: Nico Muller

11 / 20 In einer gemütlichen Liege verfolgten die Besucher Vorträge über die Besonderheiten von Sonne, Mond und Sterne Foto: Nico Muller

12 / 20 Foto: Nico Muller

13 / 20 In diesem Atelier wurden die Kinder beim Bauen der kleinsten Taschenlampe der Welt angeleitet. Foto: Nico Muller

14 / 20 Foto: Nico Muller

15 / 20 Für ein besonders romantisches Ambiente sorgten nach Einbruch der Dunkelheit diese leuchtenden Nachtfalter. Foto: Nico Muller

16 / 20 Foto: Nico Muller

17 / 20 Foto: Nico Muller

18 / 20 Foto: Nico Muller

19 / 20 Foto: Nico Muller

20 / 20 Foto: Nico Muller









































Für Weltraumbegeisterte stand das mobile Planetarium des Nationalmuseums für Geschichte bereit, und professionelle Astronomen brachten den Besuchern die verschiedenen Sternenkonstellationen näher. Viel Zuspruch kannte des Weiteren die interaktive Wanderausstellung „Insekten – Superhelden in Gefahr“. Diese Ausstellung, die von den drei Luxemburger Naturparks in Zusammenarbeit mit dem Nationalmuseum für Naturgeschichte ausgearbeitet wurde, kann von Schulen aus dem ganzen Land ausgeliehen werden.

Bis Mitternacht lediglich Rotlicht

Um eine bestmögliche Beobachtung der Sterne zu gewährleisten, waren während der gesamten Veranstaltung, die bis Mitternacht lief, alle Lichter im Parc Hosingen ausgeschaltet. Die Beleuchtung vor Ort wurde mit Hilfe einiger nicht störender roter Lichtquellen sichergestellt.

Lesen Sie auch:Wie das nächtliche Licht Mensch, Tier und Umwelt schadet

Die Veranstaltung zielte vor allem darauf ab, auf die Folgen der sogenannten Lichtverschmutzung für Mensch und Tier hinzuweisen. Zu intensive künstliche Beleuchtung hat nicht nur Auswirkungen auf den Schlafrhythmus, sondern kann darüber hinaus auch das allgemeine Wohlbefinden und die Leistungskraft des Menschen negativ beeinflussen. In der Tierwelt sind die Folgen der konstant steigenden Lichtemissionen unabsehbar. Besonders Insekten leiden unter künstlichem Licht.

Seit vier Jahren gibt es in Person von Daniel Gliedner einen Lichtberater im Naturpark Our. Er bietet Beratung und Unterstützung sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich an. Zudem führt er eine wissenschaftliche Analyse der hellsten Zonen in der Region durch. Am Samstag gab er interessierten Besuchern denn auch schon einige gute Ratschläge mit auf den Weg.