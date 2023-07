Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Contern

Ein in den Unfall verwickelter Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Der Motorradfahrer verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.

(mar) - Am Montagnachmittag kam es gegen 16.10 Uhr in der Rue des Chaux in Contern zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen ist dabei ein Motorradfahrer gegen einen Laternenpfahl geprallt. Bei dem Unfall war auch ein Fahrradfahrer involviert, der bei dem Vorfall stürzte und leicht verletzt wurde.

Der 36-jährige Motorradfahrer verstarb trotz Erstversorgung vor Ort noch an der Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft begab sich die Police technique zwecks Klärung der genauen Ursache zum Unfallort.