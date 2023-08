Motorradfahrer bei Unfall am Schumannseck verletzt

Share this with email

Bei einem Unfall auf der N15 zwischen dem Schumannseck und Pommerloch ist am Samstagabend ein Motorradfahrer verletzt worden. Das meldet der CGDIS am Sonntagmorgen. Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.30 Uhr. Vor Ort kümmerten sich Helfer der Einsatzzentren Wiltz und Stausee um den Verletzten. Weitere Details fehlen derzeit.

In Greiweldingen geriet am Samstagabend ein Holzkohlengrill außer Kontrolle. Die Feuerwehr aus Remich eilte gegen 20.30 Uhr an Ort und Stelle in die Blaigaass. Verletzt wurde niemand.

Auf der N5b zwischen Petingen und Athus kam es in der Nacht gegen 23.30 Uhr zu einem weiteren Unfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Die Einsatzzentren Petingen und Sanem-Differdingen schickten Rettungswagen zur Unfallstelle.