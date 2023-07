Mordfall Diana S.: Ortstermin in Diekirch

Die Ermittlungen laufen weiterhin. Am Donnerstag kam es in Diekirch, dem Wohnort des Opfers, zu einer Ortsbesichtigung.

Im Dossier um den Tod der 40-jährigen Diana S. aus Diekirch im September vergangenen Jahres gibt es Bewegung. Wie die Staatsanwaltschaft Diekirch mitteilt, kam es am Donnerstag zu einem Ortstermin in Diekirch, dies in Anwesenheit des Untersuchungsrichters, der mit dem Fall betraut ist, eines Angeklagten, dessen Rechtsanwalt sowie eines Vertreters der Staatsanwaltschaft aus Diekirch. Der Ortstermin diente dazu, einen besseren Einblick in den gesamten Fall zu erhalten und so zur Wahrheitsfindung beizutragen. Unterstützt wurden die Maßnahmen von Ermittlern der Kriminalpolizei und der Spurensicherung sowie einem Gerichtsmediziner.

Die 40-jährige Diana S. war im September 2022 getötet worden. Ihre zerteilte Leiche war am 19. September in Mont-Saint-Martin, im französischen Grenzgebiet, gefunden worden. Weitere Leichenstücke wurden an Allerheiligen in Temmels, im deutschen Grenzgebiet, gefunden.

Kurz nach dem Mord hatte die Luxemburger Polizei einen Verdächtigen festgenommen. LW-Informationen soll es sich bei dem 48-Jährigen um den Onkel des Lebensgefährten von Diana S. handeln.

Noch sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen.